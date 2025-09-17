חי: ליברפול - אתלטיקו 0:2, באיירן - צ'לסי 0:0

ליגת האלופות חזרה אמש בענק וגם בשעה זו מתקיימים משחקים גדולים, כאשר ליברפול פוגשת את אתלטיקו מדריד באנפילד ובאיירן מינכן וצ’לסי נפגשות לשחזור גמר המפעל ב-2012 באליאנץ ארנה.

ליברפול – אתלטיקו מדריד 0:2

המייטי רדס מגיעים במומנטום נפלא אחרי פתיחת עונה מושלמת, כשבכל ארבעת המשחקים האחרונים ניצחו בזכות שערים מאוחרים אחרי הדקה ה־80. הקהל באנפילד מצפה להמשך רצף הניצחונות האירופי, במיוחד אחרי עונה שעברה בה רשמו ארבעה ניצחונות ביתיים בשלב הליגה עם יחס שערים 1:10, כולל 0:2 על היריבה העירונית של אתלטיקו, ריאל מדריד.

אתלטיקו מנגד פתחה את העונה בליגה הספרדית בצורה מאכזבת ללא ניצחון בשלושת המשחקים הראשונים, אך הצליחה להתאושש עם 0:2 על ויאריאל. החבורה של דייגו סימאונה מתייצבת לליגת האלופות בפעם ה־13 ברציפות עם מטרה לפתוח ברגל ימין, אחרי שרק פעם אחת הפסידה במשחק פתיחה בעשור האחרון. למרות הקושי מול יריבות אנגליות, ניצחון אחד בלבד בשמונה הניסיונות האחרונים, באתלטיקו מאמינים שיוכלו לחזור עם תוצאה חיובית, בעיקר בזכות מרקוס יורנטה שכבר השאיר חותם באנפילד בעבר.

באיירן מינכן – צ’לסי 0:0

הבווארים פתחו את העונה בסערה עם חמישה ניצחונות בכל המסגרות ומאזן שערים אדיר של 0:11 במשחקי הבית, מה שמסמן שהם מגיעים בכושר שיא גם למפעל האירופי. מנואל נוייר, שמכוון לניצחון ה־100 שלו בליגת האלופות, מוביל קבוצה שהפסידה רק פעם אחת ב־37 משחקי הבית האחרונים במפעל.

מנגד, צ’לסי חוזרת למעמד לאחר היעדרות בת שנתיים ומגיעה עם רצף משחקים ללא הפסד (שני ניצחונות ושתי תוצאות תיקו), אך גם עם טעם חמצמץ בעקבות תיקו דרמטי 2:2 מול ברנטפורד בליגה האנגלית. החבורה של אנצו מארסקה כבר צברה ניסיון בזירה הבין-לאומית עם זכייה בקונפרנס ליג ובאליפות העולם למועדונים, והיא מנסה לשחזר את ההישג ההיסטורי מ־2012 על אדמת מינכן. כל העיניים נשואות לקול פאלמר שיכול לסכן את ההגנה הבווארית, בעוד באיירן חסרה כמה שחקני מפתח ובהם ג’מאל מוסיאלה ואלפונסו דייויס.