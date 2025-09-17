יום רביעי, 17.09.2025 שעה 09:53
"אתם מייצגים בכבוד, מהרגעים המרגשים עבורי"

שגריר ישראל ביפן, גלעד כהן, ביקר ובירך את האתלטים של נבחרת ישראל באליפות העולם: "לא קל להיות ישראלי היום, מעריך אתכם. מגיע לאצטדיון לעודד"

שגריר ישראל ביפן גלעד כהן עם נבחרת האתלטיקה (איגוד האתלטיקה)
שגריר ישראל ביפן גלעד כהן עם נבחרת האתלטיקה (איגוד האתלטיקה)

רגע לפני שהאתלט האחרון בנבחרת ישראל, בלסינג אפריפה, יעלה על המסלול במוקדמות 200 מטר, שגריר ישראל ביפן, גלעד כהן הגיע הבוקר (שעון יפן) למלון הנבחרת כדי להיפגש עם האתלטים והאתלטיות ולברך אותם על התוצאות באליפות עד כה. השגריר כהן חובב אתלטיקה נלהב ורץ מרתונים בעצמו, שמע מהספורטאים על עצמם והחליף עימם חוויות. 

“אני מאוד אוהב אתלטיקה, אני רץ מרתונים וגם רצתי את מרתון טוקיו”, סיפר השגריר, “אני עוקב אחריכם וגם באתי לאצטדיון לעודד אתכם. אגיע גם היום למוקדמות של בלסינג אז אם תראה מישהו עם דגל ישראל ביציע תדע שזה אני”.

השגריר הוסיף: “אני יודע כמה קשה להתחרות ולרוץ בתנאי החום האלה אז אין לי מילים אלא להעריך אתכם אם ברמה המקצועית, ואם ברמה הלאומית. לא קל להיות ישראלי היום בעולם, אבל אתם מייצגים אותנו בכבוד וזה מרגש. אני יכול להגיד שזה בוודאות אחד הרגעים הכי מרגשים שלי כשגריר כאן בשנים האחרונות. היה לי חשוב לבוא לפגוש אתכם פה באופן אישי ואני מודה לכם על הזמן הזה”. 

מנכ”ל איגוד האתלטיקה, חי כהן, פנה לשגריר ואמר: “חשוב לי להגיד לך תודה בשם כולנו על העבודה המדינית הקשה שאתה ומשרד החוץ עושים למען המדינה שלנו. אלה ימים לא פשוטים לשמור ולהגן על השם של ישראל בעולם אז אנחנו מעריכים את זה מאוד. יש כאן נבחרת מופלאה שעושה הכל במקצועיות ונחישות למען הייצוג הכי הולם ומכובד למדינה תמיד ובייחוד בימים אלה”. 

המרתוניסט האולימפי, איימרו עלמיה, שסיים במקום הרביעי באליפות העולם, הודה גם הוא לשגריר ואמר: “תודה גדולה שהגעת לכבד אותנו היום, זה לא מובן מאליו. אני ובכלל אנחנו כנבחרת תמיד גאים ושמחים לייצג את המדינה שלנו עם ראש מורם בבמות הכי גדולות בעולם”.

