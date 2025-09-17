יום רביעי, 17.09.2025 שעה 23:44
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
31-31אוניון סט. ז'ילואז1
30-21ארסנל2
32-31קרבאח אגדם3
31-21ריאל מדריד4
30-11טוטנהאם5
14-41בורוסיה דורטמונד6
14-41יובנטוס7
12-21בודה גלימט8
12-21סלביה פראג9
10-01אולימפיאקוס10
10-01פאפוס11
00-00אייאקס12
00-00אטאלנטה13
00-00אתלטיקו מדריד14
00-00ברצלונה15
00-00באיירן מינכן16
00-00צ'לסי17
00-00קלאב ברוז'18
00-00פ.צ. קופנהאגן19
00-00איינטרכט פרנקפורט20
00-00גלאטסראיי21
00-00אינטר22
00-00קייראט23
00-00באייר לברקוזן24
00-00ליברפול25
00-00מנצ'סטר סיטי26
00-00מונאקו27
00-00נאפולי28
00-00ניוקאסל29
00-00פאריס סן-ז'רמן30
00-00ספורטינג ליסבון31
03-21בנפיקה ליסבון32
02-11מארסיי33
01-01ויאריאל34
03-11פ.ס.וו. איינדהובן35
02-01אתלטיק בילבאו36

דקה 86: אייאקס - אינטר 2:0

ליגת האלופות: ההולנדים נקלעו לפיגור מצמד של מרקוס תוראם (42' ו-47'), כשאוסקר גלוך עלה מהספסל ומקווה להושיע. במקביל: פ.ס.ז' - אטאלנטה 0:3

|
ניקולו בארלה (IMAGO)
ניקולו בארלה (IMAGO)

אלופת אירופה וסגניתה פותחות כעת את דרכן בליגת האלופות, כאשר פאריס סן ז’רמן מארחת את אטאלנטה ובמקביל אינטר מתארחת אצל אייאקס של אוסקר גלוך. הישראלי יקווה שיקבל את הקרדיט בהמשך כאשר הוא רוצה להרשים על הבמה הגדולה ביותר, מול יריבה יוקרתית שאף מצא את הרשת נגדה בעבר במדי זלצבורג.

אייאקס – אינטר 2:0

מפגש ענק עם ניחוח נוסטלגי ביוהאן קרויף ארנה, יותר מחמישים שנה אחרי שנפגשו בגמר גביע אירופה ב־1972. ההולנדים מגיעים במומנטום חיובי מהליגה המקומית אחרי פתיחה ללא הפסד (3 ניצחונות ו־2 תוצאות תיקו), אך עם הרבה מה להוכיח בזירה האירופית, לאחר שבארבע העונות האחרונות רק פעם אחת עברו לשלב הנוקאאוט. המאמן ג’ון הייטינחה, שבעצמו שיחק במועדון במפעל, רוצה לשבור את הרצף השלילי מול האיטלקים, כאשר אייאקס לא ניצחה ב־13 משחקי הבית האחרונים שלה מול יריבות מאיטליה.

מנגד, אינטר מגיעה בלחץ לא קטן אחרי הפסד דרמטי 4:3 ליובנטוס בליגה, שהצטרף לתוצאות מאכזבות נוספות. המאמן כריסטיאן קיבו, חברו לשעבר של הייטינחה באייאקס, מנסה להחזיר את הביטחון לקבוצה שהייתה פעמיים בגמר ליגת האלופות בשלוש השנים האחרונות. ההגנה של הנראזורי, שספגה 13 שערים בארבעת משחקי הצ’מפיונס האחרונים, תצטרך להתמודד עם קצב התקפי גבוה של המארחת.

אלסנדרו באסטוני (IMAGO)אלסנדרו באסטוני (IMAGO)
מרקוס תוראם במאבק (IMAGO)מרקוס תוראם במאבק (IMAGO)

דקה 42, שער! אינטר עלתה ל-0:1: קרן מדויקת של צ’להאנולו הגיעה לראשו של מרקוס תוראם שלא התבלבל ונגח לרשת.

שחקני אינטר חוגגים (IMAGO)שחקני אינטר חוגגים (IMAGO)
שחקני אינטר מאושרים (IMAGO)שחקני אינטר מאושרים (IMAGO)
מרקוס תוראם מאושר (IMAGO)מרקוס תוראם מאושר (IMAGO)

דקה 47, שער! אינטר עלתה ל-0:2: חיקוי של השער הראשון. צ’להאנולו הגביה כדור קרן, תוראם עלה מעל כולם ונגח לרשת.

שחקני אינטר חוגגים (IMAGO)שחקני אינטר חוגגים (IMAGO)
מרקוס תוראם בטירוף (IMAGO)מרקוס תוראם בטירוף (IMAGO)
מרקוס תוראם חוגג (IMAGO)מרקוס תוראם חוגג (IMAGO)

פאריס סן ז’רמן – אטאלנטה 0:3

מסע ההגנה של אלופת אירופה נפתח בפארק דה פראנס. הקבוצה של לואיס אנריקה, שזכתה גם בסופר קאפ האירופי הקיץ, מגיעה עם רצף מרשים של 13 עונות רצופות במפעל ובמאזן מצוין של שמונה ניצחונות ושלוש תוצאות תיקו ב־13 משחקי הפתיחה האחרונים. הצרפתים, שלא סיימו משחק בצ’מפיונס ללא שער מאז 2017, מקווים לפתיחה חלקה נוספת מול יריבה איטלקית שנמצאת בכושר התקפי טוב.

אטאלנטה מצידה חוזרת לליגת האלופות עם ביטחון אחרי זכייה בליגה האירופית ב־2024 והתחלה טובה גם העונה באירופה. תחת המאמן החדש איבן יוריץ’, שמנהל לראשונה משחק בצ’מפיונס, האיטלקים רוצים להמשיך את הרצף הנהדר שלהם במשחקי חוץ, שמונה משחקים רצופים ללא הפסד במפעלים אירופיים. למרות הפער האיכותי על הנייר, אטאלנטה כבר הראתה שהיא מסוגלת להתמודד מול יריבות גדולות, ומנסה לשבור את רצף התוצאות השליליות מול הצרפתים.

דקה 3, שער! פ.ס.ז’ עלתה ל-0:1: חטיפת כדור קרוב לשער האיטלקים, רואיס קיבל את הכדור ברחבה והעביר למרקיוניס שהגיע מאחור ודחק לרשת.

שחקני פאריס סן זשחקני פאריס סן ז'רמן חוגגים (IMAGO)
שחקני פאריס סן זשחקני פאריס סן ז'רמן חוגגים (IMAGO)
מרקיניוס חוגג (IMAGO)מרקיניוס חוגג (IMAGO)

דקה 39, שער! פ.ס.ז’ עלתה ל-0:2: הצרפתים חוגגים. קברצחאליה לקח את הכדור, התקדם באין מפריע עד הרחבה ובעט ברגל הימנית היישר לפינה.

שחקני פאריס סן זשחקני פאריס סן ז'רמן חוגגים (IMAGO)
שחקני פאריס סן זשחקני פאריס סן ז'רמן חוגגים (IMAGO)
חביצה קברחצאליה רץ לחגוג (IMAGO)חביצה קברחצאליה רץ לחגוג (IMAGO)

דקה 44, החמצת פנדל: הפריסאים קיבלו בעיטת עונשין מ-11, ברקולה יכול היה לעשות 0:3, אך בעט חלש ומרקו קארנסצ’י לא התקשה לרדת לקרקע ולקלוט.

דקה 51, שער! פ.ס.ז’ עלתה ל-0:3: ברקולה מסר לנונו מנדש שנכנס לרחבה, עבר את השומר שלו נפלא ומזווית קשה הצליח לבעוט לרשת.

נונו מנדש עובר (IMAGO)נונו מנדש עובר (IMAGO)
נונו מנדש כובש (IMAGO)נונו מנדש כובש (IMAGO)
שחקני פאריס סן זשחקני פאריס סן ז'רמן חוגגים (IMAGO)
