דקה 86: אייאקס - אינטר 2:0

אלופת אירופה וסגניתה פותחות כעת את דרכן בליגת האלופות, כאשר פאריס סן ז’רמן מארחת את אטאלנטה ובמקביל אינטר מתארחת אצל אייאקס של אוסקר גלוך. הישראלי יקווה שיקבל את הקרדיט בהמשך כאשר הוא רוצה להרשים על הבמה הגדולה ביותר, מול יריבה יוקרתית שאף מצא את הרשת נגדה בעבר במדי זלצבורג.

אייאקס – אינטר 2:0

מפגש ענק עם ניחוח נוסטלגי ביוהאן קרויף ארנה, יותר מחמישים שנה אחרי שנפגשו בגמר גביע אירופה ב־1972. ההולנדים מגיעים במומנטום חיובי מהליגה המקומית אחרי פתיחה ללא הפסד (3 ניצחונות ו־2 תוצאות תיקו), אך עם הרבה מה להוכיח בזירה האירופית, לאחר שבארבע העונות האחרונות רק פעם אחת עברו לשלב הנוקאאוט. המאמן ג’ון הייטינחה, שבעצמו שיחק במועדון במפעל, רוצה לשבור את הרצף השלילי מול האיטלקים, כאשר אייאקס לא ניצחה ב־13 משחקי הבית האחרונים שלה מול יריבות מאיטליה.

מנגד, אינטר מגיעה בלחץ לא קטן אחרי הפסד דרמטי 4:3 ליובנטוס בליגה, שהצטרף לתוצאות מאכזבות נוספות. המאמן כריסטיאן קיבו, חברו לשעבר של הייטינחה באייאקס, מנסה להחזיר את הביטחון לקבוצה שהייתה פעמיים בגמר ליגת האלופות בשלוש השנים האחרונות. ההגנה של הנראזורי, שספגה 13 שערים בארבעת משחקי הצ’מפיונס האחרונים, תצטרך להתמודד עם קצב התקפי גבוה של המארחת.

דקה 42, שער! אינטר עלתה ל-0:1: קרן מדויקת של צ’להאנולו הגיעה לראשו של מרקוס תוראם שלא התבלבל ונגח לרשת.

דקה 47, שער! אינטר עלתה ל-0:2: חיקוי של השער הראשון. צ’להאנולו הגביה כדור קרן, תוראם עלה מעל כולם ונגח לרשת.

פאריס סן ז’רמן – אטאלנטה 0:3

מסע ההגנה של אלופת אירופה נפתח בפארק דה פראנס. הקבוצה של לואיס אנריקה, שזכתה גם בסופר קאפ האירופי הקיץ, מגיעה עם רצף מרשים של 13 עונות רצופות במפעל ובמאזן מצוין של שמונה ניצחונות ושלוש תוצאות תיקו ב־13 משחקי הפתיחה האחרונים. הצרפתים, שלא סיימו משחק בצ’מפיונס ללא שער מאז 2017, מקווים לפתיחה חלקה נוספת מול יריבה איטלקית שנמצאת בכושר התקפי טוב.

אטאלנטה מצידה חוזרת לליגת האלופות עם ביטחון אחרי זכייה בליגה האירופית ב־2024 והתחלה טובה גם העונה באירופה. תחת המאמן החדש איבן יוריץ’, שמנהל לראשונה משחק בצ’מפיונס, האיטלקים רוצים להמשיך את הרצף הנהדר שלהם במשחקי חוץ, שמונה משחקים רצופים ללא הפסד במפעלים אירופיים. למרות הפער האיכותי על הנייר, אטאלנטה כבר הראתה שהיא מסוגלת להתמודד מול יריבות גדולות, ומנסה לשבור את רצף התוצאות השליליות מול הצרפתים.

דקה 3, שער! פ.ס.ז’ עלתה ל-0:1: חטיפת כדור קרוב לשער האיטלקים, רואיס קיבל את הכדור ברחבה והעביר למרקיוניס שהגיע מאחור ודחק לרשת.

דקה 39, שער! פ.ס.ז’ עלתה ל-0:2: הצרפתים חוגגים. קברצחאליה לקח את הכדור, התקדם באין מפריע עד הרחבה ובעט ברגל הימנית היישר לפינה.

דקה 44, החמצת פנדל: הפריסאים קיבלו בעיטת עונשין מ-11, ברקולה יכול היה לעשות 0:3, אך בעט חלש ומרקו קארנסצ’י לא התקשה לרדת לקרקע ולקלוט.

דקה 51, שער! פ.ס.ז’ עלתה ל-0:3: ברקולה מסר לנונו מנדש שנכנס לרחבה, עבר את השומר שלו נפלא ומזווית קשה הצליח לבעוט לרשת.

