הגישור בין עזו למכבי ת"א הסתיים ללא הבנות

הליך הגישור בין אורי עזו למכבי תל אביב הסתיים ללא הבנות, והמאבק בין הצדדים ימשיך כעת אל המוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל. זאת לאחר שבית הדין האזורי לעבודה קיבל את בקשת מכבי תל אביב והורה להעביר את הסכסוך להכרעה במסגרת הספורטיבית, תוך דחיית התביעה שהגיש השחקן נגד המועדון.

עזו, שהיה מועמד לסגל הבוגרים בעונת 2025/26, ביקש לאחרונה סעדים זמניים שיאפשרו לו להתאמן בקבוצה אחרת ולקבל טופס שחרור, אך בקשתו נדחתה.

בינתיים, עזו אינו מתאמן עם מכבי תל אביב ונמצא בלחץ זמן כבד, שכן חלון ההעברות בישראל ייסגר ביום ראשון הקרוב. אפשרות לעבור לחו"ל כבר ירדה מהפרק (החלונות סגורים), והצד שלו מתעקש על שחרור מיידי.

בית הדין ציין בהחלטתו כי לא נמצאה הצדקה לסטות מהמסלול הקבוע בחוק הספורט ובתקנוני ההתאחדות, והדגיש כי שאלות חוקתיות אינן מונעות את קיום הבוררות. בנוסף, עזו חויב בהוצאות המשפט. כעת, ייאלצו הצדדים להמשיך את המאבק במוסד לבוררות.