יום רביעי, 17.09.2025 שעה 14:04
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

הגישור בין עזו למכבי ת"א הסתיים ללא הבנות

לאחר שהסכסוך בין השחקן לצהובים הועבר למוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל, הצדדים לא הגיע להבנות וההליך ימשיך בבוררות שתנהל את המשך המאבק

|
אורי עזו ועו
אורי עזו ועו"ד שי אליאס (שחר גרוס)

הליך הגישור בין אורי עזו למכבי תל אביב הסתיים ללא הבנות, והמאבק בין הצדדים ימשיך כעת אל המוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל. זאת לאחר שבית הדין האזורי לעבודה קיבל את בקשת מכבי תל אביב והורה להעביר את הסכסוך להכרעה במסגרת הספורטיבית, תוך דחיית התביעה שהגיש השחקן נגד המועדון.

עזו, שהיה מועמד לסגל הבוגרים בעונת 2025/26, ביקש לאחרונה סעדים זמניים שיאפשרו לו להתאמן בקבוצה אחרת ולקבל טופס שחרור, אך בקשתו נדחתה.

בינתיים, עזו אינו מתאמן עם מכבי תל אביב ונמצא בלחץ זמן כבד, שכן חלון ההעברות בישראל ייסגר ביום ראשון הקרוב. אפשרות לעבור לחו"ל כבר ירדה מהפרק (החלונות סגורים), והצד שלו מתעקש על שחרור מיידי. 

בית הדין ציין בהחלטתו כי לא נמצאה הצדקה לסטות מהמסלול הקבוע בחוק הספורט ובתקנוני ההתאחדות, והדגיש כי שאלות חוקתיות אינן מונעות את קיום הבוררות. בנוסף, עזו חויב בהוצאות המשפט. כעת, ייאלצו הצדדים להמשיך את המאבק במוסד לבוררות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */