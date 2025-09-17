הייטינחה: אוסקר בהחלט הולך לעשות את ההבדל

אוסקר גלוך עדיין לא מצא את עצמו באייאקס, ולאו דווקא באשמתו. כוכב נבחרת ישראל הגיע כרכש הבולט ביותר של מועדון הפאר מאמסטרדם בקיץ האחרון תמורת כמעט 15 מיליון אירו וקיבל את החולצה מספר 10, אבל עדיין לא הפך לשחקן הרכב קבוע – וגם כשהוא משחק, המאמן ג’ון הייטינחה מציב אותו בעיקר באגף השמאלי ולא בעמדה של ה-10.

אולי גלוך כן יקבל את ההזדמנות הזו במשחק פתיחת ליגת האלופות של אייאקס מול אינטר הערב (רביעי, 22:00) ביוהאן קרויף ארנה, בין היתר כי סטיבן ברחאוס ייעדר. לפני המשחק הייטינחה דיבר במסיבת העיתונאים גם על הקשר הישראלי.

"כשאתה חדש, אתה צריך לקבל את הזמן", אמר הייטינחה לאחר שנשאל על ידי ערוץ ‘זיגו ספורט’ לגבי התרומה של גלוך, "אוסקר בהחלט הולך לעשות את ההבדל, גם עבורנו. אנחנו שמחים שהוא כאן ואנחנו שמחים שהוא שחקן אייאקס".

אוסקר גלוך (IMAGO)

מאז שהגיע מרד בול זלצבורג, גלוך שותף בחמישה משחקים בליגה ההולנדית וקיבל 204 דקות בסך הכל כשהוא עדיין לא השלים 90 דקות, ופרט למשחק אחד לא שיחק יותר ממחצית. במקביל, בעוד הייטינחה עצמו עדיין לא מצליח להוביל את אייאקס לגלות יציבות, הוא מודע לכך שעניין העמדה של הישראלי יכולה לעורר סערה לאור רצון האוהדים לראות את גלוך משחק מאחורי החלוץ.

"הוא יכול לשחק בשתי העמדות, אבל אני חושב שהוא בעצמו הכי אוהב לשחק בעמדה 10", הסביר הייטינחה, "הוא אמר לי את זה. אבל הוא יודע לשחק בשתיהן, ואנחנו כמובן גם מסתכלים על ההרכב של הקישור. מול וולנדאם זה לא היה טוב, אבל כולנו לא היינו טובים אז. זה גם אומר שיש תחרות על כל עמדה".

אגב, בהולנד תוהים באשר להתבטאות של הייטינחה על ההשתלבות של גלוך (“כשאתה חדש, אתה צריך לקבל את הזמן"): “נראה שהוא לא מתייחס רק לגלוך, אלא גם לג’וב שלו עצמו. הוא, כמו גלוך, מקווה שייתנו לו זמן להוכיח את עצמו".