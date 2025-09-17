ארנה סלוט: עדיין יש לי סיוטים בלילה מגריזמן

ליברפול תתמודד הערב (רביעי, 22:00) מול אתלטיקו מדריד במסגרת ליגת האלופות, במשחק טעון שיחזיר את מאמן הקבוצה ארנה סלוט אל זיכרונות כואבים מהעבר. המאמן ההולנדי, שהוביל את פיינורד מול הקולצ'ונרוס לפני שנתיים, הודה כי "אני עדיין מתעורר מסיוטים על גריזמן".

סלוט סיפר על שני המפגשים מול אתלטיקו בליגת האלופות כאשר עמד על הקווים בפיינורד: "אני אוהב מאוד את השחקנים שהיו לי אז, אבל באותו ערב לא הצלחנו להתמודד עם גריזמן. הפסדנו 3:1 והוא היה מדהים. עכשיו יש לי שחקנים שיכולים לעשות מה שגריזמן עשה אז. לא הצלחנו לעצור אותו".

המאמן ההולנדי התייחס לפתיחת העונה המרשימה של קבוצתו: "יש לנו 12 נקודות מארבעת המחזורים הראשונים וזה הרבה יותר ממה שציפיתי. שיחקנו מול ניוקאסל, ארסנל ובורנמות', משחקים לא פשוטים בכלל, והקבוצה הראתה שהיא יכולה להתמודד".

ארנה סלוט (IMAGO)

על הביקורת שהופנתה כלפי שחקני הרכש החדשים, אמר סלוט: "יש הרבה דיבור על הסכום שהוצאנו, 485 מיליון אירו, אבל אנשים שוכחים שהכנסנו כמעט 300 מיליון ממכירות. אם נרצה לחזק את הסגל, נצטרך להוציא כסף, והמודל שלנו הוא להביא שחקנים צעירים שיישארו איתנו שנים ויוכלו גם להימכר בעתיד במחירים גבוהים יותר".

המאמן התייחס גם למבנה החדש של ליגת האלופות: "לא חכם לשפוט משהו על פי עונה אחת. יש הגרלות שבהן הקבוצה מהמקום ה־22 פוגשת את המקום ה־11, ואלה היו ריאל מדריד ומנצ'סטר סיטי. זה לא משקף בהכרח מי טוב יותר, אבל היתרון הוא שתמיד יש משחקים גדולים לראות. אני מעדיף לחכות עוד שנתיים שלוש לפני שאוציא מסקנות".

גם הקפטן וירג'יל ואן דייק התייצב מול המיקרופונים, והקפיד להזהיר מפני זלזול ביריבה: "אתלטיקו תמיד מגיעה עם מחויבות אדירה. יש להם מאמן ברמה עולמית ושחקנים מצוינים. הם לא פתחו טוב את העונה, אבל זה רק אומר שהם ירצו להוכיח מולנו. אנחנו חייבים להיות מוכנים".

וירג'יל ואן דייק (IMAGO)

ואן דייק חלק שבחים לרכש החדש אלכסנדר איסאק, שעשוי לערוך הופעת בכורה: "הוא נתן רושם מצוין. יש לו איכות, זה היה ברור כבר באימון הראשון. הוא צריך להיכנס לכושר מלא ולהבין אותנו, אבל אין לי ספק שהוא יהיה חלוץ מסוכן מאוד".

על המחיר הגבוה ששולם עבור איסאק אמר הבלם ההולנדי: "זה משהו שאנחנו לא יכולים לשלוט בו. מה שחשוב הוא הביצועים שלו. אני מקווה שהוא יכבוש הרבה שערים וייהנה מלהיות מספר 9 של ליברפול".

אלכסנדר איסאק חותם (האתר הרשמי של ליברפול)

ואן דייק הוסיף כי המפתח להצלחה בליגת האלופות יהיה לשמור על כשירות הסגל: "אם לא יהיו לנו יותר מדי פציעות, נוכל לבצע רוטציות ולשנות משחקים. זה מה שייתן לנו סיכוי אמיתי להגיע רחוק. האחריות שלנו היא להיות בכושר ולדעת להתמודד עם עומס המשחקים".

על חסרונו של חוליאן אלברס בסגל של אתלטיקו, אמר הקפטן: "הוא שחקן אדיר ואין ספק שיחסר להם, אבל גם בלעדיו זו קבוצה מסוכנת מאוד עם מאמן גדול. אנחנו נצטרך להיות בשיאנו כדי לעבור את האתגר הזה".