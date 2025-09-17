יום רביעי, 17.09.2025 שעה 09:50
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

"לא היה משהו באירופה שהרגיש עדיף על מכבי"

דני גרופר סיפר על הבחירה לחזור לליגת העל אחרי ה-0:4 של מכבי ת"א על הפועל פ"ת: "חזרתי למועדון הכי גדול, דיברו איתי הרבה והראו לי שרוצים אותי"

|
דני גרופר עם הייטור וסיסוקו (רדאד ג'בארה)
דני גרופר עם הייטור וסיסוקו (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב המשיכה אמש (שלישי) את יכולתה הטובה ושמרה על מאזן מושלם של שלושה ניצחונות בשלושת מחזורי הפתיחה, אחרי שהשלימה את משחקה מהמחזור הראשון עם 0:4 על הפועל פתח תקווה. זה היה המשחק השני מבין שבעה של האלופה עד היציאה לפגרה הבינלאומית הבאה והמאמן, ז’רקו לאזטיץ’, החל את הרוטציות בהן הוא ישתמש הרבה העונה כאשר הפעם חמישה שחקנים נכנסו להרכב בהשוואה למשחק הקודם. אחד מאותם חמישה היה המגן השמאלי, דני גרופר

“באנו מוכנים, ידענו מה אנחנו צריכים לעשות ובסוף ראו את זה בתוצאה גם”, סיכם גרופר את התצוגה המרשימה מול המלאבסים. “אנחנו לא מתייחסים למה שנאמר בחוץ, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים מעצמנו, עובדים טוב וקשה בשביל זה ובינתיים רואים את זה היטב”. 

עוד אמר המגן שהציג יכולת טובה במשחק: “חזרתי למועדון הכי גדול, אני רואה את זה בכל מקום שאנחנו הולכים, במתחם אימונים, במגרשים, בקהל, כיף גדול להיות פה, התרגשות גדולה ואני שמח לעשות את הבכורה שלי בליגה. היו לי עוד הצעות, גם כאלה של להישאר באירופה, לא היה משהו שהייתי יכול להגיד שזה הרבה יותר טוב ממכבי ת”א ושמחתי לבוא לפה”. 

לאזטיץ': חשוב מאוד איך קראנו את המשחק

גרופר הוסיף: “הראו לי שרוצים אותי, דיברו איתי הרבה לפני שהגעתי. אני חושב שקיבלתי את ההחלטה הנכונה ואני שמח להיות פה. זה ידוע לי שבמכבי ת”א יש תחרות על כל מקום בסגל, בטח שעל ההרכב ואני פה כדי לעבוד קשה, בשביל המועדון, ולעשות את מה שצריך. קיבלתי פידבק מהמאמן והמועדון על המאמץ שאני עושה למרות ששיחקתי קצת פחות בהתחלה ואני רוצה להמשיך לעבוד קשה ולהתאמן קשה”. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */