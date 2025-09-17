דני פרנקו: אם תהיה הזדמנות לשדרג, נעשה הכל

שביעות רצון בהפועל חולון לאחר שהקבוצה ניצחה אתמול (שלישי) את אליצור נתניה במסגרת המחזור השני של שלב הבתים המוקדם בגביע ווינר. הסגולים סיימו את שלב הבתים המוקדם בראש בית ג' ובשלב רבע הגמר הם יפגשו את הפועל העמק שסיימה את שלב הבתים המוקדם במקום הראשון של בית ד'. חולוניה פתחה את המשחק נהדר ולמעשה שלטה ללא עוררין במשך שלושה רבעים, קבוצתו של עידן אבשלום חזרה למשחק ברבע הרביעי, אך הניצחון כמו גם החיוכים נשארו אצל חולוניה.

חולון הגיעה למשחק לאחר ששיחקה גם בסומבוטיי משחקי אימון וכשהיא קצרה בעמדות הפנים לאחר שחסן מרטין נפצע וצפוי להיעדר עד לפתיחת ליגת האלופות כפי שאמר מאמנו, דני פרנקו, במהלך מסיבת העיתונאים לאחר המשחק. במועדון כאמור פעילים בשוק השחקנים, אך גם כאשר ברור לסגולים מה הם עוד צריכים לשפר לקראת המשך העונה ובין הדברים הוא השמירה על עקביות תוך כדי משחק וברור שמדובר בדבר שאמור לבוא עם הזמן בטח כאשר מדובר בקבוצה חדשה.

קבוצתו של פרנקו אומנם הפסידה בקרב על הלוחות, אך יחס האסיסטים איבודים שלה היה טוב יותר ובהחלט ישנם דברים טובים שהסגולים יכולים לקחת מהמשחק הזה, ובכלל בטח כאשר הפועל חולון כבר הספיקה לחוות פציעות בתקופת ההכנה ובמקום מסוים עומס משחקים וטיסות כך שלנצח ולהעפיל לרבע הגמר שישוחק בשבוע הבא בינתיים מהמשחק אתמול גם נתנאל ארצי וגם דמיון רוסר יצאו עם פציעות.

דני פרנקו (רועי כפיר)

דני פרנקו אמר לאחר המשחק: ״קודם כל, תמיד חשוב לנצח, גם בטרום עונה המשחק הזה היה לנו מאבק מסוים שהוא לא היה היום אלא הולך להיות אוטוטו, זה בעצם משחק רביעי שלנו בשבוע הזה עם טיסות באמצע, שבוע לא קל בשביל קבוצה כמונו בטרום עונה, בטח כשאנחנו עדיין חסרים ולא מיוצבים מבחינת הסגל, יש לנו הרבה דברים טובים שאנחנו יודעים לעשות ואנחנו עושים כמעט בכל משחק, יש דברים פחות טובים שאנחנו לא עושים טוב וזה לסגור משחקים שאנחנו מובילים בהם בהפרשים גבוהים. היום זה היה עשרים ולפני שלושה ימים הובלנו בטורניר שהיינו בחמש עשרה בסוף הרבע השלישי. אני לא חושב שאנחנו בכושר גופני מדהים, אבל אני גם לא רוצה להיתלות רק בזה”.

“אנחנו צריכים לדעת לגמור את המשחקים האלה, לשחק כדורסל יותר נכון ברבע הרביעי. מה שקרה לנו עד היום זה שבהרבה דקות בכל משחק שטפנו ונראינו טוב כמו היום בלא מעט דקות, ואז יש לנו דקות של חוסר איזון, חוסר סדר וחוסר ארגון, אז אני לוקח את זה שבכל משחק אנחנו יודעים למצוא את ההרכבים והדקות להיות טובים ולבנות יתרון מבטיח, מצד שני אנחנו כמובן לא רוצים להישען על זה. קודם כל, זה מאוד טבעי בתחילת שנה שלקבוצה קשה לשמור על רצף דקות טובות. היו לנו הרבה דקות ממש טובות במגרש שנהנינו פה, בעיקר ברבע הראשון וברבע השלישי. זה חוזר על עצמו - אנחנו מתחילים טוב את המשחקים וכשאנחנו חוזרים מחדר ההלבשה, וברבע השלישי והרביעי שלנו הם פחות טובים. זו לא פעם ראשונה אז צריך להתייחס לזה”, הוסיף.

דני פרנקו (נטלייה נונייז, הפועל תל אביב)

“יש לנו דברים שאנחנו צריכים להתעסק איתם, הריבאונד זה דבר ראשון שמלווה אותנו מהיום הראשון, זה גם די עושה היגיון כי על פניו אנחנו כרגע לא קבוצת ריבאונד מספיק טובה. אנחנו הפועל חולון. אני לא יכול להביא כל שחקן שמסתובב בחוץ בשוק, כי אני רוצה לעשות יותר. אני לא באתי לפה בשביל לנצח כמה משחקים ולהפסיד כמה משחקים. אני מאוד רוצה שהקבוצה תהיה תחרותית ושהיא תצליח, תתמודד ותגיע הכי רחוק שהיא יכולה”, הוסיף.

“ברור לי איזה בית יש לנו באירופה, אני מכיר את שולה מצוין ואת בדאלונה, כרגע מי שתבוא איתנו מהמוקדמות ותבוא בכושר. ברור לי שמה קרה השנה בליגת האלופות - מי שחי בתוך זה מבין מה קרה למפעל הזה עכשיו ברגע שהיורוקאפ שלח אליו את הספרדיות, אלבה ברלין והקבוצה החדשה מאזרבייג׳ן שיש שם המון כסף, אז באיזשהו מקום אני קצת ׳תוקע׳ את הקבוצה בזה שאני לא ישר מביא את כל מי שרוצים שאני אביא”.

“אני מעדיף שנחכה טיפה ונביא שחקנים טובים. להגיד לכם שיש שחקנים באמת? זה כבר הגיע למצב שאין, ניסינו לראות כל מיני כיוונים שפורסמו וכאלה שלא. אנחנו נצטרך להביא מישהו בשביל לייצב טיפה את הקבוצה, אנחנו לא יציבים ומאוזנים, ובאופן טבעי זה גורר הרבה עליות וירידות. דריק וולטון צריך להגיע אלינו מחר, אני מניח שזה עוד נדבך ברמת ניהול המשחק ומישהו שיכול לנהל קבוצה, ווקאלי ומנהיג באופי שלו פלוס עוד 5, ואני מאמין שאנחנו נהיה קבוצה טובה מאוד״, הוסיף המאמן.

שחקני הפועל חולון מוכנים (רועי כפיר)

על ההיעדרות של ליאור קררה: ״לדעתי בין שבועיים לשלושה״.

כמה זמן חסן מרטין אמור להיעדר: ״זה יהיה מאוד גבולי על הפתיחה של ליגת האלופות, זה שלושה שבועות, אז לצערי אין ברירה. מה שאני רוצה במאה אחוז באופן טבעי לא מצאתי, אחרת הייתי מביא. אני הייתי רוצה שחקנים אתלטיים שיעופו במגרש וישחקו את הכדורסל שאני אוהב לשחק או כמו ששיחקתי בעבר בקצב מאוד-מאוד גבוה. בינתיים אנחנו לא שם. כרגע גם אני צריך לעשות התאמות עם עצמי לצד שיש לנו בשביל להוציא ממה שיש את הכי טוב שאפשר, ולהביא את מה שאנחנו יכולים להביא”.

“אם זה יהיה סבבה אז על הכיפאק, מההיכרות שלי עם הפועל חולון זה מועדון שכל הזמן בכל העונה תמיד רוצה יותר ויותר, להצליח ושיש לו את הסגל הכי טוב שאפשר. מצד אחד אני לא אחד שידוע בחילופי שחקנים תוך כדי עונה או מישהו שבעד זה, מצד שני אני חושב שאם שאנחנו נהיה מאוזנים אז נוכל לרוץ כמו שצריך קדימה, ואם לא אז אנחנו כל הזמן נעבוד להיות הכי טובים שאנחנו יכולים ונהיה עם האצבע על הדופק. אם תהיה הזדמנות לשדרג אנחנו נעשה את הכל בשביל לעשות את הקבוצה הכי טובה שאפשר, כי אנחנו רוצים עונה טובה״.

מה לגב החיזוק בעמדת הגבוה? הרי המצב בשוק לא פשוט.

״זה מה שיש. אני מבין מה אתה אומר טוב כי אני חי את זה יום-יום ומבין מה קורה. הכדורסל בעולם עבר תהליך מסוים, כולנו ידענו שאיכשהו זה יגיע, אף אחד לא באמת ידע איך זה יגיע. ראיתי לא מזמן כתבה עם פילוח של הזרים בליגה, מאיפה הם באים ואיך הם באים, באיזה גילאים הם. קודם כל המועדונים - זה שווה התייחסות בראייה קדימה, כי הכדורסל שהכרנו אותו מבחינת גיוס שחקנים השתנה. יש שחקנים ששיחקו בארץ בעבר וגם אצלי בסכומים של עשרות אלפי דולרים בחודש והיום הם במקומות אחרים גם אם הם היו לא טובים”.

“הקטע של המכללות והקטע של היורוליג שעלה ל-20 קבוצות וכל קבוצה רוצה 17-18-19 שחקנים בסגל וכולם רוצים להיות יורוליג, הקטע של הכסף ושל המלחמה בעייתי, ואני אגיד יותר מזה - הקטע של המלחמה הוא הכי פחות בעייתי מכל הסיפור פה. זה כבר נחלת העבר, אני חושב שהיום קבוצות שייקחו את הקיץ הזה כמודל - זה לא הולך להשתנות, זה הולך להיות יותר קשוח, אם היורוליג גם יצמח ל-24 קבוצות אז זה בכלל הולך להיות קשוח, אבל זה שיעורי בית והסקת מסקנות מהקיץ הזה לכולם. אני חושב שכולנו בארץ קיבלנו שיעור״, סיכם.

אקסבייר מנפורד הוסיף: "אני הרגשתי טוב. באופן כללי, אני חושב שאנחנו משתפרים מיום ליום. אני חושב שהעובדה שהגענו מהונגריה רק חיזקה את זה, ופשוט צריך להמשיך לעבוד ולהשתפר בכל יום. אני חושב שהשחקנים מתחילים להכיר אחד את השני, אני מבין איפה כל אחד רוצה לקבל את הכדור ואיך כל אחד משחק. זה עדיין בתהליך עבודה, אבל אני מרגיש טוב עם זה”.

אקסבייר מנפורד (רועי כפיר)

“באמת שאני חושב שזה היה מצוין בשבילנו, חוויית לימוד נהדרת, במיוחד בשביל שחקנים שלא שיחקו בליגה קודם להבין את האינטנסיביות והלחץ שזה דורש – שצריך לדעת לסגור משחקים ולהבין מה קבוצות כמו נתניה יכולות להביא לליגה. זו חוויה מצוינת בשבילנו ומשהו שאפשר לבנות עליו".

על רועי רוזנברג: "אני אוהב את רועי. הוא עושה עבודה טובה מהיום הראשון, שמתי לב שיש לו ניצוצות והבזקי כישרון טבעי. מהיום הראשון אנחנו מדברים, אני נותן לו עצות איך לקרוא את המשחק ולשחק. הוא הולך להיות שחקן נהדר. אני מאוד אוהב את המשחק שלו".