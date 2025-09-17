יום רביעי, 17.09.2025 שעה 09:53
ספורט אחר

מחר: יגאל כרמי צפוי להפוך ליו"ר מכבי ישראל

חוזר לעמוד בראש המרכז: בחלוף כשבועיים מפרישתו של אופיר פינס, ההנהלה תתכנס כדי להצביע על מינוי ממלא מקום. ועדה פנימית המליצה על המועמד לתפקיד

|
יגאל כרמי (רדאד ג'בארה)
יגאל כרמי (רדאד ג'בארה)

יגאל כרמי צפוי לעמוד בראש מכבי ישראל. ישיבת ההנהלה של אחד מהמרכזים החזקים בספורט הישראלי צפויה להתכנס מחר (חמישי) כדי להצביע על מינוי ממלא מקום יושב-הראש, לאחר פרישתו של אופיר פינס, ונדמה כי זהות המחליף כבר ברורה.

כזכור, בתחילת החודש החליט יו"ר מרכז מכבי ישראל, אופיר פינס, כי הוא מסיים את תפקידו בחלוף שנתיים בלבד, אך מאז לא מונה לו המחליף לתפקיד במשך כשבועיים. בארגון החליטו שלא לפזר את ההנהלה וללכת לבחירות חדשות באמצע, אלא למנות לו ממלא מקום להמשך כהונתה.

בעקבות זאת, בחודש האחרון הוקמה ועדה פנימית על מנת שתמליץ מי יהיה המועמד המוביל מבין חברי ההנהלה שצריך להיבחר לתפקיד מ"מ היו"ר - וזו המליצה על כרמי לשנתיים הקרובות. כל שנותר הוא שכרמי יודיע רשמית כי הוא מקבל על עצמו את התפקיד מבין חברי ההנהלה ושהם יצביעו עבורו, וכך יהיה בישיבה שתתקיים מחר.

יגאל כרמי מחובר למרכז מכבי וזהו תפקיד שאינו זר לו. בעברו היה יו"ר מכבי תנועה עולמית במשך כשמונה שנים ולאחר מכן כיהן בתפקיד יו"ר מכבי ישראל לזמן קצר, משום שמיד אחר כך מונה לתפקיד יו"ר הוועד האולימפי בישראל. בימים אלה, אגב, כרמי משמש כיו"ר הוועדה להקמת הבית האולימפי החדש בוועד האולימפי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */