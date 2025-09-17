מחר: יגאל כרמי צפוי להפוך ליו"ר מכבי ישראל

יגאל כרמי צפוי לעמוד בראש מכבי ישראל. ישיבת ההנהלה של אחד מהמרכזים החזקים בספורט הישראלי צפויה להתכנס מחר (חמישי) כדי להצביע על מינוי ממלא מקום יושב-הראש, לאחר פרישתו של אופיר פינס, ונדמה כי זהות המחליף כבר ברורה.

כזכור, בתחילת החודש החליט יו"ר מרכז מכבי ישראל, אופיר פינס, כי הוא מסיים את תפקידו בחלוף שנתיים בלבד, אך מאז לא מונה לו המחליף לתפקיד במשך כשבועיים. בארגון החליטו שלא לפזר את ההנהלה וללכת לבחירות חדשות באמצע, אלא למנות לו ממלא מקום להמשך כהונתה.

בעקבות זאת, בחודש האחרון הוקמה ועדה פנימית על מנת שתמליץ מי יהיה המועמד המוביל מבין חברי ההנהלה שצריך להיבחר לתפקיד מ"מ היו"ר - וזו המליצה על כרמי לשנתיים הקרובות. כל שנותר הוא שכרמי יודיע רשמית כי הוא מקבל על עצמו את התפקיד מבין חברי ההנהלה ושהם יצביעו עבורו, וכך יהיה בישיבה שתתקיים מחר.

יגאל כרמי מחובר למרכז מכבי וזהו תפקיד שאינו זר לו. בעברו היה יו"ר מכבי תנועה עולמית במשך כשמונה שנים ולאחר מכן כיהן בתפקיד יו"ר מכבי ישראל לזמן קצר, משום שמיד אחר כך מונה לתפקיד יו"ר הוועד האולימפי בישראל. בימים אלה, אגב, כרמי משמש כיו"ר הוועדה להקמת הבית האולימפי החדש בוועד האולימפי.