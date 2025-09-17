נתוני הפנדלים באלופות שהורסים את תלונת ריאל

באמצע סופת תלונות מצד ריאל מדריד על היחס הלא הוגן שלטענתה הקבוצה מקבלת מהשופטים בלה ליגה, נדמה שבליגת האלופות המצב שונה לחלוטין, דבר שמפרק את הרטוריקה המתבכיינת שחלק מהאוהדים והגורמים במועדון אימצו.

עם שני הפנדלים שנשרקו לטובתה מול מארסיי, הפכה ריאל מדריד לקבוצה עם מספר הפנדלים הגבוה ביותר בתולדות המפעל האירופי (65), יחד עם באיירן מינכן.

“מדובר בנתון המבהיר כי נדמה שריאל מדריד לא מוטרדת כלל מהשיפוט שהיא מקבלת בליגת האלופות, בניגוד ללה ליגה. בליגת האלופות היא לא מתכננת להגיש שום תלונה רשמית לפיפ"א או לאופ"א, כפי שכן מתכוונת לעשות מול ההתאחדות הספרדית”, נכתב בתקשורת בספרד.