ולאחוביץ': 99% ממה שנאמר עליי לא היה נכון

יובנטוס חוותה ערב סוער נוסף בליגת האלופות, כשהצליחה לחלץ 4:4 דרמטי מול דורטמונד בטורינו. לאחר שנקלעה לפיגור כפול בדקות הסיום, הצליחה הגברת הזקנה להשוות הודות לצמד של דושאן ולאחוביץ' ובישול נוסף שלו לנגיחה של לויד קלי. רק לפני ימים ספורים גברה יובה 3:4 על אינטר בדרבי ד'איטליה, ושוב סיפקה משחק משוגע והפעם עם שמונה שערים.

דושאן ולאחוביץ', שפתח את העונה תחת עננה של שמועות על עזיבה אפשרית, היה הגיבור הגדול עם שני שערים ובישול. "זו לא הייתה תקופה קלה עבורי, דיברו עליי כל יום. 99 אחוז ממה שנאמר לא היה נכון. זה יכול להפריע, אבל מצאתי בזה כוח. אני אף פעם לא שבע, כבשתי פעמיים ובישלתי, אבל רציתי גם שלושער", אמר החלוץ הסרבי.

הסרבי הוסיף כי הוא מכבד את החלטות המאמן איגור טודור, גם כשהוא לא נכלל בהרכב הפותח: "זה תלוי במאמן להחליט מי משחק. אני עובד קשה בכל יום באימונים ומוכן לעשות מה שמבקשים ממני. תמיד הייתי חלוץ פותח והבקעתי שערים, אבל בעידן של חמישה חילופים גם לשחקנים שעולים מהספסל יש חשיבות מכרעת. אני לרשות הקבוצה תמיד".

שחקני יובנטוס בטירוף אחרי ה-4:4 (IMAGO)

ולאחוביץ', שנמצא תחת חוזה ביובנטוס עד יוני 2026, הוסיף: "אני משחק במועדון מפואר, אחד החשובים בעולם, ואין לי על מה להתלונן. אני צריך רק להמשיך לעבוד קשה ולהיות מוכן כשיקראו לי. הביקורת קיימת כשחלוץ לא כובש, פעם זה השפיע עליי יותר, אבל אני מתבגר ולומד להתמודד עם זה טוב יותר. אני חייב להתאמן קשה יותר מכולם".

המאמן איגור טודור, שהוביל את יובה לשני משחקים רצופים עם 7 שערי חובה ו-8 שערי זכות, לא הסתיר את התסכול: "כבר נמאס לי מהסוג הזה של משחקים. אנחנו סופגים יותר מדי, אי אפשר להמשיך ככה. ברור שאני שמח על האופי והלב שהראינו, אבל אסור לנו להיקלע למצבים כאלה. השחקנים היו מותשים אחרי הדרבי מול אינטר, והיה קשה לשמור על עוצמות".

איגור טודור (רויטרס)

עם זאת, טודור גם פרגן לשחקניו, ובעיקר למחליפים: "מי שעלו מהספסל שינו את המשחק, כמו שהם עושים בכל ארבעת המשחקים האחרונים. במשחקים כשיש חמישה חילופים, אין שחקני הרכב קבועים, כולם חשובים. כמובן שיש טעויות שלי בבחירות ההרכב, אבל אני מזכיר לכולם שהם יכולים להיות מכריעים, בין אם פותחים ובין אם עולים מהספסל".

הקרואטי התייחס גם לעומס הבלתי פוסק: "כשיש ארבעה ימים בין משחקים זה קל יותר, אבל עם שלושה חייבים רוטציה. קמביאסו חזר אחרי שלושה שבועות בחוץ, ברמר אחרי פציעה ארוכה, וצ'יסקו חסר לנו. אלו פרטים חשובים שצריך לקחת בחשבון. בסופו של דבר הגענו למקסימום שיכולנו לתת".

גם הבלם גלייסון ברמר התייחס למצב: "יש לנו מנטליות חזקה, אבל אי אפשר להמשיך לספוג כל כך הרבה שערים. ספגנו שבעה שערים בשני משחקים, וזה יותר מדי. אנחנו חייבים להיות מאוזנים יותר במחציות השניות. למזלנו הצלחנו להשוות, אבל אסור לנו להתרגל לספוג בקצב הזה. ולאחוביץ'? שחקן נהדר שנותן יד לקבוצה בכל פעם שהוא על המגרש".