"אמבפה לא מרחם", "נכנס למוד של כריסטיאנו"

ריאל מדריד נקלעה לפיגור בפתיחת ליגת האלופות, אבל צמד של קיליאן אמבפה בפנדלים – כולל שער בדקה ה-81 – סידרו לה מהפך ו-1:2 על מארסיי בסנטיאגו ברנבאו. טרנט אלכסנדר ארנולד נפצע, דני קרבחאל נכנס במקומו שהורחק ו-ויניסיוס רק עלה מהספסל כבר בפעם השנייה העונה.

“אמבפה לא מרחם", נכתב בשער עיתון ‘אס’ המדרידאי הבוקר, “צמד בפנדלים של הצרפתי איפשר לריאל לעשות מהפך. הייתה מחצית ראשונה מצוינת, אבל ללא הצלחה של הבלאנקוס ועם קשיים אחרי האדום של קרבחאל". באתר של העיתון הוסיפו: “מהוריקן לניצולה – ריאל שוב ניצחה עם 10 שחקנים בבכורה האירופית. היא הייתה צריכה לגמור את המשחק במחצית הראשונה והתקשתה בשנייה".

בעיתון ’מארקה’ כתבו: “אמבפה נותן עוד יד, הצרפתי פתר מצב בעייתי בבכורה (האירופית) עם שני פנדלים". באתר של העיתון הוסיפו: “אמבפה נכנס למוד של כריסטיאנו. הצרפתי כבש כבר שישה שערים בחמישה משחקים העונה, מה שאומר שהוא בממוצע של כריסטיאנו – יותר משער במשחק. הוא כבש צמד עם עוד משחק נהדר והוכיח שהוא המנהיג של ריאל".

שחקני ריאל מדריד חוגגים את המהפך (IMAGO)

גם הספסול של ויניסיוס היה במוקד. בקיץ הברזילאי בכלל תכנן לככב כדי להוכיח שמגיע לו את השדרוג בשכר שהוא כל כך רוצה, אבל בינתיים הוא בכלל לא שחקן הרכב קבוע. “המחליף הטוב ביותר בעולם", נכתב ב’מארקה’, “הוא לחץ על הגז והוביל את הבלאנקוס לניצחון מוצדק".

צ’אבי אלונסו כמובן נשאל על מעמדו של ויניסיוס ואמר: “אנחנו במצב שצריך את כולם. אנחנו רוצים שכולם יהיו מחוברים – ויני, מסטנטואונו, רודריגו. האם דיברתי עם ויני? זה נשאר בוולדבבאס (מתחם האימונים של ריאל), אבל יהיו רגעים עבור כולם. אף אחד לא צריך להרגיש נפגע מזה שהוא נשאר על הספסל. למחליפים הייתה השפעה חיובית על המשחק".

מאמן ריאל הוסיף: “לאמבפה יש השפעה גדולה על שאר השחקנים. הוא במצב טוב מבחינה אישית ואני שמח לעבוד איתו. היינו יכולים להימנע מההרחקה וחבל על זה, נצטרך לדבר על זה. הבאנו את רוח ליגת האלופות לברנבאו, זה ניצחון חשוב".