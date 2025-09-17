צ'אבי אלונסו: קרבחאל יכול היה להימנע מהאדום

ריאל מדריד פתחה את עונת ליגת האלופות ברגל ימין עם מהפך דרמטי מול מארסיי, 1:2 בברנבאו, למרות שנאלצה להתמודד עם לא מעט קשיים, פציעתו של טרנט אלכסנדר-ארנולד כבר בדקה הרביעית, שער חובה שספגה מוקדם, וכרטיס אדום לדני קרבחאל. בסיום המשחק דיבר המאמן צ’אבי אלונסו על התחושות, ההתרחשויות והאתגרים שמחכים לקבוצתו בהמשך.

אלונסו התייחס קודם כל למשחק עצמו: "הרבה קרה במשחק הזה. חצי השעה הראשונה הייתה מצוינת, עם הרבה מצבים. יכולנו להוביל אבל ספגנו, ואז הכול התאזן. דחפנו קדימה עד שההרחקה של קרבחאל סיבכה אותנו. משם הקבוצה הראתה את הכבוד העצמי שלה, את רוח ליגת האלופות. לא נרתענו, רצינו לנצח, והגישה הזו אפשרה לנו להגן בעשרה שחקנים כמעט בלי לסבול".

על המחצית השנייה אמר: "המשחק הפך להיות משוגע. היינו טובים גם אחרי השוויון, לחצנו גבוה והשבנו הרבה כדורים. עם עשרה שחקנים לא הרגשתי שאנחנו מתגוננים בלבד, אלא נשארנו עם בשלות וניסיון. בקושי סבלנו".

שחקני ריאל מדריד חוגגים עם קיליאן אמבפה (IMAGO)

לגבי הכרטיס האדום של קרבחאל הדגיש המאמן: "ההרחקה הייתה ניתנת למניעה, חבל. נצטרך לדבר על זה. אלה מצבים שצריך לדעת לנהל אחרת".

כשנשאל על קיליאן אמבפה, שכבש צמד והגיע ל-50 שערים במדי ריאל, אמר אלונסו בחיוך: "לא רע בכלל. הוא בכושר מצוין, שמח לעבוד איתו ביום-יום. יש לנו הרבה אישיויות בקבוצה, ואני מאושר".

בהקשר לחילופים, ובעיקר אי הכללת ויניסיוס ב-11, הסביר: "אנחנו בתקופה מאוד עמוסה בלוח המשחקים, וצריכים את כולם – ויני, רודריגו, פרנקו מסטנטואונו. חשוב שכולם ירגישו משמעותיים. יהיו רגעים לכל שחקן, אף אחד לא יכול לשחק בכל המשחקים ואף אחד לא יכול להיעלב אם הוא לא משחק. ויני נכנס טוב, והחילופים נותנים לנו תרומה חשובה".

ויניסיוס מנסה למצוא את הרשת (IMAGO)

על פציעתו של טרנט אלכסנדר ארנולד אמר: "נחכה ונראה, אולי זה לא חמור כמו שנראה בהתחלה. נצטרך להיות יצירתיים במציאת פתרונות. אסנסיו נכנס טוב, גם קמאבינגה וג’וד יחזרו ויוכלו לשחק בשבת".

לסיום, אלונסו הדגיש את מגמת השיפור בקבוצה: "אנחנו מתקדמים, השחקנים מרגישים שאנחנו מסוגלים להגיע למה שדיברנו עליו. יש לנו תקופות מצוינות במהלך המשחקים, אולי חסרה עוד עקביות, אבל אנחנו בדרך הנכונה. בעוד שלושה חודשים נהיה טובים הרבה יותר".