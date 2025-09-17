יום רביעי, 17.09.2025 שעה 09:31
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות

דה זרבי: הפנדל שריאל מדריד קיבלה היה מביך

מאמן מארסיי לא אהב את החלטת השיפוט הדרמטית ב-2:1: "הייתי אומר את זה גם אם זה היה לטובתנו, קרבחאל לא היה צריך להיות מורחק". וגם: החמיא לאמבפה

רוברטו דה זרבי (IMAGO)
רוברטו דה זרבי (IMAGO)

מארסיי חזרה ממשחק מרשים בברנבאו ללא נקודות, לאחר הפסד 2:1 לריאל מדריד, משחק שבו הובילה ואף שיחקה דקות ארוכות מול עשרה שחקנים. המאמן רוברטו דה זרבי נשמע מתוסכל מאוד בסיום, ותקף במיוחד את ההחלטה לשרוק לפנדל השני נגד קבוצתו.

דה זרבי פתח בתחושת אכזבה מהתוצאה ומהיכולת של שחקניו: "יכולנו לנצח במשחק אם היינו נותנים קצת יותר. יש לנו הרבה שחקנים חדשים, זה לא פשוט להתחבר מהר, אבל עדיין היינו יכולים לעשות יותר. עם האיכות שיש לנו, נראינו מעט מפוחדים. אחרי ההרחקה של קרבחאל לא ידענו לנצל את היתרון".

לגבי הפנדל, המאמן האיטלקי היה חד וברור: "הפנדל היה מביך. הייתי אומר את זה גם אם היו שורקים אותו לטובתנו. זה פשוט לא פנדל. אין לי מחשבות שהוא נשרק כדי לפצות על הכרטיס האדום או משהו כזה, ממש לא. זו פשוט החלטה שגויה".

השופט צופה בעבירה של דני קרבחאל על חרונימו רולי (IMAGO)השופט צופה בעבירה של דני קרבחאל על חרונימו רולי (IMAGO)

בהתייחסו לאופן שבו שחקניו הגיבו לאחר ההרחקה, הוסיף דה זרבי: "היינו צריכים לתת יותר, זה הזמן לקחת סיכונים. משחקים כאלה חייבים להפוך לנורמה עבורנו, להגיע לברנבאו בכל שנה, להתרגל לזה, ולהתקדם מבחינת המנטליות והשאיפה להפוך למועדון גדול".

על הכרטיס האדום של קרבחאל, אמר המאמן: "עימותי ראש-בראש לפעמים מוגזמים, אבל זו החוקה. לדעתי זה לא היה צריך להיות אדום, אם זה רק מגע ראש לראש לא הייתי שולח שחקן החוצה".

לבסוף התייחס גם לאיום ההתקפי של קיליאן אמבפה: "השומר שלו עשה משחק גדול, אבל היינו איטיים מדי, וזה אפשר לגולר ולמסטנטואונו למצוא אותו טוב בחצי הראשון. אמבפה בגרסה הנוכחית שלו מסוכן מאוד לעומק".

