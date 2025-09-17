מסי ואלבה כבשו ובישלו, מיאמי נקמה בסיאטל

אחרי שתי תבוסות של 3:0 – לסיאטל בגמר גביע הליגות ולשארלוט ב-MLS במשחק שבו עידן טוקלומטי כבש שלושער – אינטר מיאמי חזרה לנצח הלילה (בין שלישי לרביעי). ליאו מסי וג’ורדי אלבה בישלו אחד לשני בדרך לניצחון 1:3 על סיאטל.

כבר בדקה ה-12 מסי בישל לאלבה עם מסירה לצד שמאל: המגן נותר חופשי, נכנס לרחבה וכבש. הפרעוש היה קרוב להכפיל את התוצאה כעבור 16 דקות עם ניסיון בעיטה חדה עם החלק החיצוני של כף רגלו, אך הפעם הכדור נעצר בקורה.

בדקה ה-41, אלבה החזיר למסי עם בישול נהדר שהשאיר את הארגנטינאי לבד מול השער. מספר 10 גלש והגיע בדיוק ברגע הנכון כדי לשלוח את הכדור פנימה - 0:2 לאינטר מיאמי רגע לפני הירידה למחצית. זמן קצר לאחר פתיחת המחצית השנייה, רודריגו דה פול הגביה קרן מדויקת שנחתה על ראשו של איאן פריי, שנגח פנימה את ה-0:3 והכריע את ההתמודדות.

ג'ורדי אלבה (רויטרס)

סיאטל הצליחה לצמק בדקה ה-69, כאשר עובד ורגאס מצא את הרשת, אבל זה לא שינה הרבה. מסי כמעט השלים צמד בדקה ה-76, אך הפעם נבלם על ידי שוער סיאטל, סטפן פריי.

אינטר מיאמי נאלצה להסתדר שוב ללא לואיס סוארס, שריצה את משחקו השני מתוך שלושה בעונש ההרחקה שקיבל לאחר שירק על איש צוות של סיאטל בגמר גביע הליגות. במחזור הבא של ה-MLS, הוורודים יארחו את די.סי. יונייטד בשבת, בעוד שסיאטל תתארח אצל אוסטין ביום ראשון.