יום שלישי, 23.12.2025 שעה 01:47
ליגת האלופות 25-26
181-176ארסנל1
157-186באיירן מינכן2
138-196פאריס סן-ז'רמן3
136-126מנצ'סטר סיטי4
136-86אטאלנטה5
124-126אינטר6
127-136ריאל מדריד7
1212-156אתלטיקו מדריד8
128-116ליברפול9
1113-196בורוסיה דורטמונד10
117-136טוטנהאם11
106-136ניוקאסל12
108-136צ'לסי13
108-126ספורטינג ליסבון14
1011-146ברצלונה15
98-116מארסיי16
910-126יובנטוס17
98-86גלאטסראיי18
98-76מונאקו19
912-106באייר לברקוזן20
811-156פ.ס.וו. איינדהובן21
713-106קרבאח אגדם22
711-66נאפולי23
716-106פ.צ. קופנהאגן24
68-66בנפיקה ליסבון25
69-46פאפוס26
615-76אוניון סן ז'ילואז27
59-46אתלטיק בילבאו28
513-66אולימפיאקוס29
416-86איינטרכט פרנקפורט30
416-86קלאב ברוז'31
313-96בודה גלימט32
311-26סלביה פראג33
318-56אייאקס34
113-46ויאריאל35
115-46קייראט36

אמבפה: כולם מבולבלים מהחוק לגבי נגיעת יד

חלוץ ריאל מדריד ניצח את מארסיי עם צמד פנדלים: "הבאנו את רוח האלופות לברנבאו, לא מציב לעצמי גבולות". בספרד שיבחו: "לא ויתר, ניסה פעם אחר פעם"

קיליאן אמבפה בטירוף (IMAGO)
קיליאן אמבפה בטירוף (IMAGO)

ליגת האלופות יצאה לדרך, ומי שלקחה חלק בערב הפתיחה היא מלכת המפעל, ריאל מדריד, שחזרה מפיגור כדי לנצח את מארסיי 1:2 בזכות צמד פנדלים של הכוכב הצרפתי קיליאן אמבפה.

אמבפה הצהיר כי הוא לא מציב לעצמו גבולות ואפילו לא חושב אם הוא המנהיג של הבלאנקוס. "אני רוצה לכבוש כמה שיותר שערים. אני לא מציב לעצמי גבולות. אני רוצה לעזור לקבוצה. אם זה אומר לכבוש הרבה שערים, ללחוץ, לתת בישולים... מה שזה לא יהיה".

"אני מרגיש מצוין. אני לא חושב על להיות המנהיג או אחד מהם. אני חושב על להיות אני עצמי ולעזור לחברים שלי לקבוצה. אני מרגיש טוב בקבוצה. יש הרבה שחקנים צעירים ממני, ואני מקווה לעזור להם להוציא מעצמם את הטוב ביותר ולזכות בתארים", הצהיר הצרפתי.

שחקני ריאל מדריד חוגגים עם קיליאן אמבפה (IMAGO)שחקני ריאל מדריד חוגגים עם קיליאן אמבפה (IMAGO)

"זה היה תענוג לחוות עוד ערב של ליגת האלופות כאן. זה היה לילה קשה, לשחק בעשרה שחקנים במשך פרק זמן, אבל הבאנו את רוח ליגת האלופות של הברנבאו. כאן תמיד יש לנו את הניסיון לדעת שאנחנו יכולים לנצח", אמר.

בנוסף, אמבפה הסביר כיצד צ’אבי אלונסו דורש ממנו ומחבריו לקבוצה לעשות מאמץ נוסף בלחץ על היריבה כדי לחזור ולהשיג את הכדור. "הוא רוצה שנחזיר את הכדור במהירות. אנחנו צריכים להבין מה אנחנו עושים. אנחנו מתקשרים איתו טוב, ויודעים בבירור מה אנחנו צריכים לעשות למען המועדון", ניתח.

"אני עושה מה שהמאמן רוצה שאעשה. תמיד. היום הוא מבקש ממני ללחוץ ולעזור לקבוצה, לבנות את הבלוק כדי להחזיר הרבה כדורים. ככל שנתרגל לעשות את זה יותר, כך זה יהיה קל יותר", סיכם.

שחקני ריאל מדריד חוגגים עם קיליאן אמבפה (IMAGO)שחקני ריאל מדריד חוגגים עם קיליאן אמבפה (IMAGO)

לבסוף, הוא התייחס גם לנגיעת היד של פקונדו מדינה, שבעקבותיה נשרק הפנדל השני במשחק אותו הוא עצמו כבש, והעביר ביקורת על היעדר קריטריון ברור: "סוגיית נגיעות היד היא מאוד מסובכת. לפעמים אומרים שכל נגיעה נשרקת, ואז זה לא קורה... מבחינתי זה פנדל, אבל אני יכול להבין את מי שאומר שלא. כולם מבולבלים מהחוקה", ציין.

בספרד אמרו על אמבפה ש"הוא מאיים באופן קבוע. הוא לא היה רחוק מיותר שערים וכמעט הפך את המשחק לבדו". בספורט הקטלוני אמרו כי "ריאל ניצחה בחסרון מספרי. משחק גדול”.

פדה ואלוורדה, קשר הקבוצה, אמר על חברו הצרפתי: "זו שמחה ענקית שהוא ממשיך להבקיע שערים, שהוא מרגיש בנוח. העבודה שלנו היא להביא לו את הכדור, לתת לו יותר הזדמנויות ולעשות דברים טוב יותר כקשרים, כדי שיהיו לו יותר הזדמנויות ממה שיש לו".

