"לאזטיץ' חיבר את הקבוצה מהר יותר משחשבנו"

מכבי תל אביב ניצחה אמש (שלישי) את הפועל פתח תקווה במשחק ההשלמה מהמחזור הראשון של העונה, כששוב כבשה רביעייה והפעם סיימה עם 0:4 על הקבוצה של עומר פרץ, במשחק מצוין נגד העולה החדשה שבאה לשחק כדורגל ועשתה דברים יפים תוך כדי המשחק. אולם, האלופה הייתה עליונה והצליחה לרשום הופעה טובה מאוד, שבסופו של דבר הסתיימה עם צמד ובישול של דור פרץ, שער ובישול של אושר דוידה ופנדל מדויק של עידו שחר, שעלה כמחליף מהספסל, כדור עונשין מ-11 מטרים אותו סחט רוי רביבו, שגם הוא עלה מהספסל.

"לאזטיץ' חיבר את הקבוצה מהר יותר ממה שחשבנו", הודו במכבי תל אביב, שם היו מרוצים מאוד מאיך שהקבוצה שיחקה כאשר המאמן ביצע חמישה שינויים בהרכב ביחס לזה שניצח את עירוני טבריה. "יש יחידה אחת. כל מי שנכנס להרכב או מהספסל, תורם. מגיע קרדיט גדול מאוד לז'רקו וצריך גם להגיד שאפו גדול לדור פרץ. זה לא רק צמד ובישול, הוא מי שמנהיג אותנו והוא מדביק את כולם ברוח שלו ובאנרגיות החיוביות שלו", הוסיפו במועדון.

מי שחזר להרכב הוא אושר דוידה, שבהופעתו ה-100 בצהוב כבש ובישל ובקבוצה החמיאו לו על משחק מצוין. שגיב יחזקאל, ששוב בישל, הפעם לדור פרץ, קיבל פרגונים רבים על המשחק המצוין שלו. במרכז המגרש אי אפשר היה להתעלם מהמשחק המיוחד של כריסטיאן בליץ' ואיסוף סיסוקו. "הפועל פתח תקווה קבוצה עם איכות והיא משחקת כדורגל מאוד מעניין, המפתח היה האינטנסיביות של בליץ' וסיסוקו באמצע, הם לא הפסיקו לחלץ כדורים ולדחוף אותנו קדימה מיד אחר כך".

ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

סיסוקו רשם הופעה טובה מאוד עם 2 מסירות מפתח, 96% דיוק במסירה, 3 חטיפות ו-3 השתלטויות על כדור, שהובילו מיד להתקפה עם מסירות טובות קדימה. בנוסף, רשם נתון לא פחות מרשים - שחקני הפועל פתח תקווה שהתמודדו מולו לא הצליחו לעבור אותו אפילו פעם אחת במשחק.

איסוף סיסוקו בפעולה (רדאד ג'בארה)

מכאן האלופה תמשיך למשחק מול הפועל ירושלים באצטדיון בלומפילד ביום שבת ב-20:00, אחריו תפתח את דרכה בליגה האירופית מול פאוק סלוניקי. לאזטיץ', שהחזיר הפעם להרכב לצד דוידה וסיסוקו גם את דני גרופר, הייטור ואלעד מדמון, צפוי להמשיך עם הרוטציות כדי לחלק את העומסים וייתכן כי נועם בן הרוש יהיה מי שיקבל הפעם את ההזדמנות בהרכב, כמו גם איתמר נוי. חליו וארלה יהיה בסגל אם ירגיש טוב אחרי שהתלונן על כאבים בשריר הירך האחורי ובמפשעה בסיום הופעת הבכורה שלו מול טבריה.