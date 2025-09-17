יום רביעי, 17.09.2025 שעה 09:51
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

לא רגוע בנתניה: האוהדים מחו בהרמת הכוסית

עשרות הגיעו, אך היו"ר גיל לב לא נכח. שוטרים היו כאשר המאמן אבוקסיס יצא לדבר עם הקהל והבהיר כי המועדון מנסה להתחזק. וגם: התוכניות לסוף החלון

|
אוהדי מכבי נתניה (ראובן שוורץ)
אוהדי מכבי נתניה (ראובן שוורץ)

התקופה האחרונה היא לא רגועה עבור מכבי נתניה. זה לא רק הרעש שמלווה את העברת הבעלות, אלא גם המחאות של אוהדי הקבוצה ואם זה לא מספיק, הגיעו שלושה הפסדים משלושה משחקים בפתיחת הליגה.

אמש (שלישי), ערכה הקבוצה הרמת כוסית לכבוד השנה החדשה, כשעשרות אוהדים הגיעו למחות על מצב הקבוצה וכנגד היו"ר גיל לב. גם מספר שוטרים הגיעו למקום כדי לשמור על הסדר ולמנוע מהעסק להתחמם.

אלא שלב כלל לא הגיע להרמת הכוסית. מי שיצא אל האוהדים הזועמים היה המאמן יוסי אבוקסיס, שניסה להרגיע אותם וסיפר כי במועדון מנסים להתחזק עד תום החלון.

יוסי אבוקסיס (חגי מיכאלי)יוסי אבוקסיס (חגי מיכאלי)

כפי שפורסם ב-ONE, לי און מזרחי מבית"ר יצטרף ויחתום בקרוב, כאשר הכוונה של נתניה היא לצרף קשר זר נוסף בארבעת הימים האחרונים שנותרו ולאחר מכן לסגור את סגל הקבוצה.

עתידם של בסאם זערורה, לואי חילף וסאהר תאג'י בקבוצה בספק, כאשר לשלושה הועברו מסרים לחפש קבוצה, אך אם לא ימצאו אחת כזאת שתשביע את רצונם, הם יישארו. במועדון מנסים להגיע להסכם עזיבה לאחר חודשים רבים עם ז'אניו ביקל, כאשר מוחמד ג'טיי צפוי לקבל צ'אנס נוסף.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */