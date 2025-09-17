יום רביעי, 17.09.2025 שעה 09:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

"קיבלנו שיעור טוב, מכבי ת"א בליגה אחרת"

בהפועל פ"ת סיכמו את התבוסה מול הצהובים: "ריינה תהווה עבורנו מבחן", פרץ לא אהב את איבוד הכיוון אחרי השער השלישי. כהן: "רואים שהם מעל הליגה"

|
שחקני הפועל פתח תקווה מאוכזבים (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל פתח תקווה מאוכזבים (רדאד ג'בארה)

בהפועל פ"ת הגיעו אמש (שלישי) למשחק מול מכבי ת"א מעודדים מאוד מהניצחון על מכבי נתניה במחזור הקודם ובקרב המועדון הייתה אמונה שניתן להפתיע את הצהובים, אך בפועל, הקבוצה של עומר פרץ, שניסתה לשחק כדורגל ולא הגיעה להתבנקר, יצאה מאוכזבת עם תבוסה 4:0.

המאמן ניסה להפתיע עם מערך מעט שונה הכולל חמישה שחקני הגנה והצבתו של נועם גיסין במרכז, אך מהר מאוד יחסית המערך שונה ופתח תקווה, שסבלה מיום חלש של שחקני ההתקפה, לא יכלה לעוצמות של האורחת ואיבדה את הראש בשליש האחרון של המשחק.

"קיבלנו שיעור טוב. הגול הראשון היה מיותר ומשם היינו צריכים לרדוף. בסופו של דבר מכבי ת"א בליגת אחרת וכשאתה עושה טעות נגד קבוצה כזאת אתה משלם", אמרו במועדון.

המאמן עומר פרץ, עודד את שחקניו, אך לא אהב את איבוד הכיוון מהשער השלישי שספגה הקבוצה ובכל אופן, במועדון מסמנים את המשחק מול ריינה כמבחן עבור השחקנים: "היכולת שלנו אמורה להיות שווה ל-75% מהליגה, מכבי ת"א זו אופרה אחרת. ריינה תהווה עבורנו מבחן אמיתי", אמר גורם במועדון.

שחקני הפועל פתח תקווה מאוכזבים (רדאד גשחקני הפועל פתח תקווה מאוכזבים (רדאד ג'בארה)

מי שלא צפוי להיות בסגל הוא החלוץ מארק קוסטה. במועדון סיפרו כי החלוץ ההונגרי עדיין אינו נמצא בכושר וייקח לו זמן להגיע למצב של כשירות, כאשר הציפייה היא שהוא יהיה כשיר למשחק מול עירוני טבריה.

"אני חושב שבחצי הראשון כולם ראו שעמדנו שווה בשווה. ברגע שאתה נענש מול קבוצה כזאת ואתה מתחיל לרדוף, אז אתה יוצא קדימה ויש פערים, בטח ככל שהדקות שעוברות. יש להם יותר כושר ועוצמות. למדנו לקח ולמדנו שבליגה הזאת על כל טעות אתה נענש", סיכם המגן הימני עידן כהן.

"הפערים בין הגדולות לשאר הליגה? מרגישים את העוצמות של מכבי ברגע שהם בלי הכדור ועם הכדור. לא סתם כל זר שלהם הגיע בהרבה כסף. אתה רואה שיש להם יותר איכויות משלך. מרגישים את זה לקראת סוף המשחק שכולם מתחילים להתעייף. רואים שהם מעל הליגה בכושר ובאיכויות", הוסיף.

המסלול שלו בקריירה: "לפני שלוש שנים הייתי אחרי פציעה ברצועה הצולבת וללא קבוצה. חתמתי ברמה"ש ותמיד האמנתי שמגיע לי להיות בליגת העל. הייתי שם בגיל 21-22 כשחקן הרכב בהפועל ת"א ובלטתי. התחברתי להפועל פ"ת בינואר ואני שמח מאוד שהם האמינו בי והמשכתי לשנה הזאת".

