"השלט של אוהדי מכבי פגע במשפחות השכולות"

במסגרת משחק ההשלמה מהמחזור הראשון בליגת העל, מכבי תל אביב גברה הערב (שלישי) 0:4 על הפועל פתח תקווה. אלא שלצד הניצחון המרשים, אוהדי הצהובים הניפו שלט מיותר באצטדיון המושבה, שלט ששם בשורה אחת את חמאס, סנט פאולי והפועל תל אביב.

בשלט שהונף ביציע אלופת המדינה נכתב באנגלית: “FUCK HAMAS, FUCK ST PAULI, FUCK HAPOEL” (“פאק חמאס, פאק סנט פאולי, פאק הפועל”). לאור תוכן השלט, יש זעם גדול אצל משפחות שכולות שרותחות מכעס: “זה ביזיון של שלט, אוהדי מכבי ת”א הניפו שלט שפגע במשפחות השכולות של אוהדי הפועל ת”א”.

כידוע, יש לא מעט אוהדי הפועל ת”א שנרצחו במהלך המלחמה הארורה הזו, בין אם בלחימה ובעזה ובין אם בשבת השחורה ב-7.10 וגם במסיבת הנובה. המשפחות כועסות על ההשוואה הזו, של ארגון טרור רצחני, שעדיין ממשיך במלחמה שלו נגד ישראל כבר כמעט שנתיים.

השלט של אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

חמאס רצח אלפי ישראלים ועוד עשרות אלפים נפצעו בשבעה באוקטובר, עוד מאות אלפים נאלצו להיות מפונים מבתיהם בעקבות המלחמה, יותר מאלף חיילים נפלו בקרבות ויש לנו עדיין 48 חטופים שעדיין נמקים במנהרות בעזה.

אוהדי סנט פאולי ש”נכנסה” לשלט, הניפו שלט במחזור האחרון בבונדסליגה: “נתניהו הפשיסט, תפסיק להרוג אזרחים בפלסטין”. עם זאת, קהל הקבוצה הגרמנית הניפו שלט במשחק הראשון מיד לאחר הטבח: “הפועל משפחה – אנחנו לעולם אתכם”. כשהחטוף ואוהד הפועל ת”א, ליאם אור, חזר מהשבי, אוהדי סנט פאולי הניפו שלט: “ברוך הבא, ליאם”.