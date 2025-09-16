מכבי נתניה הביסה את מכבי תל אביב בנערים ב'

קבוצת נערים ב' של מכבי נתניה, שפתחה את העונה עם חוסר יציבות מסוים, התייצבה היום (שלישי) למשחק ההשלמה הביתי מול אלופת שנתון 2010, מכבי ת"א, כשמאזנה עומד על ארבע נקודות מתשע אפשרויות ואחרי שני משחקים בהם צברה נקודה אחת.

לעומתה, מכבי ת"א התייצבה למשחק אחרי שלושה ניצחונות רצופים וידעה שניצחון נוסף יחזיר אותה לפסגה. שחקני נתניה הגיעו למשחק נחושים וחדורי אמונה, ובאו על שכרם עם ניצחון 0:3, כשעל שני השערים חתומים ממשיכי דרך של שני שחקני עבר: הלל קוז'וק, הבן של רן, מאמן קבוצת הבוגרים של הפועל באר שבע, וירין אבוחצירה, הבן של שמעון.

אחרי שהזמן החוקי של המחצית הראשונה הסתיים ללא שערים, נדמה היה שהקבוצות יירדו להפסקת המחצית בתוצאת שוויון 0:0, אך דווקא אז מכבי נתניה נתנה תוקף לקלישאה הידועה - כדורגל משחקים עד לשריקה האחרונה. שתי דקות בתוספת הזמן חילוץ כדור של המגן, נדב היימן, יצר מסירת עומק למוחמד ג'בארין, שחדר לרחבת מכבי ת"א והוכשל ע"י הבלם והקפטן התל אביבי, אמיר אלנקיב, שספג כרטיס צהוב. שופט המשחק, אחמד כבהא, פסק לבעיטת פנדל, שאותה תרגם לשער יתרון הקשר והקפטן, הלל קוז'וק, שבשערו הראשון העונה קבע את תוצאת המחצית הראשונה - 0:1 לזכות מכבי נתניה.

הלל קוזוק לצד המאמן, סשה פלדמן. (מדיה מכבי נתניה)

מכבי נתניה פתחה את המחצית השנייה במגמה התקפית, שהתעצמה החל מהדקה ה-58 עם כניסתו לשדה המשחק של החלוץ, ירין אבוחצירה, שכעבור עשר דקות הכפיל את יתרונה של קבוצתו, זאת לאחר שהשתלט על כדור כ-30 מטרים אלכסונית משערה של מכבי ת"א, דהר עם הכדור לתוך רחבת ה-16 של נתניה, היתל בבלם אורח, בעט לרשת מטווח קצר וקבע 0:2 לזכות מכבי נתניה.

ירין אבוחצירה עם אביו ובני לם (מכבי נתניה)

בשלהי המשחק, זמן קצר אחרי שאמיר אלנקיב ספג כרטיס צהוב שני והורחק משדה המשחק, מכבי נתניה סגרה עניין עם שער על טהרת המחליפים, כשמוחמד אבו אחמד דהר באגף שמאל והוציא מסירת רוחב שטוחה לירין אבוחצירה, שמטווח אפס בעט לרשת, השלים צמד אישי ובשעריו הראשונים העונה סייע לקבוצתו לנצח 0:3.