יום רביעי, 17.09.2025 שעה 00:32
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות

"לא נכנס": בברנבאו לא אישרו הכנסת דגל פלסטין

אחרי האנטישמיות הרבה שהייתה בספרד בהפגנות הפרו פלסטיניות בשבועות האחרונים, כולל השבוע במדריד, באצטדיון של ריאל המאבטחים עשו אחרת. צפו בסרטון

|
הברנבאו (רויטרס)
הברנבאו (רויטרס)

המחזור הראשון של ליגת האלופות כבר התחיל, כשבמוקד משחקה של ריאל מדריד נגד מרסיי בסנטיאגו ברנבאו. בזמן שאנו עדים לתקריות אנטשמיות בספרד בכלל ובבירתה בפרט, אחרי ההפגנות האלימות בסיום מרוץ הוואלטה השבוע, קרה הערב רגע מפתיע באצטדיון של הבלאנקוס.

מספר אוהדים של האורחת הערב, מרסיי, התלוננו על החרמת דגלי פלסטין בכניסה לאצטדיון. “הדגל הפלסטיני לא יעבור”, אמר אחד מאנשי האבטחה בברנבאו, כשהוא גם חייב את האוהד לוותר על דגלו ולזרוק אותו לפח האשפה.

ממערך הביטחון נמסר ל’מארקה’ הספרדי כי: “בתוך מתחם הספורט ניתן להציג ביטויי תמיכה במועדון בתחום הספורטיבי בלבד, ואין זה המקום לתלות שלטים או פריטים דומים בעלי אופי מסחרי, פוליטי, חברתי, דתי או מחאתי מכל סוג שהוא, שאינם קשורים לספורט”. 

אוהד סורב להכניס דגל פלסטין

זהו פרוטוקול שמתבסס על החוק נגד אלימות, גזענות, שנאה זרה ואי סובלנות בספורט, שלפיו האיסור הוא להכניס, להציג או להכין שלטים, דגלים, סמלים או סימנים אחרים שמעודדים אלימות. אופ”א יכולה לפתוח בהליכים נגד מועדונים ולהטיל עליהם קנסות על כל סוג של ביטוי פוליטי.

