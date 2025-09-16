יום שלישי, 16.09.2025 שעה 22:39
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
93-143מכבי נתניה1
95-93בית"ר ירושלים2
73-83מכבי ת"א3
74-63מכבי פ"ת4
54-53הפועל ב"ש5
45-63הפועל רעננה6
43-43מכבי חיפה7
45-43הפועל חיפה8
43-23בני יהודה9
48-33עירוני ק"ש10
36-73הפועל ת"א11
35-63הפועל כפ"ס12
33-33הפועל ראשל"צ13
37-63מ.ס. אשדוד14
37-43הפועל פ"ת15
38-43מכבי הרצליה16
17-23הפועל עכו17
011-43הפועל רמה"ש18

הנוער של בית"ר ירושלים מעבה את קו ההגנה

השוער אורי יעל והבלם ליאם יפה מצטרפים לשורות העולה החדשה מהבירה, שפתחה את העונה בצורה מצוינת ומוצאת את עצמה במקום השני עם מאזן מושלם בליגה

|
שחקני קבוצת הנוער של בית
שחקני קבוצת הנוער של בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

חמישה ימים לפני תום מועד ההעברות בליגת העל לנוער, בית"ר ירושלים, שחזרה לליגת העל אחרי שתי עונות בלאומית דרום - ובתום שלושה מחזורים נהנית ממאזן מושלם בצוותא בפסגה עם מכבי נתניה, מעבה את קאדר שחקני ההגנה שלה עם שוער נוסף ובלם, שמגיעים על תקן שחקנים מושאלים: המדובר בבלם ליאם יפה (2008) - שכרטיס השחקן שלו הושאל ממכבי ת"א ובשוער אורי יעל (2007) - שמגיע מהפועל פ"ת, אליה הגיע אחרי שהגן על שערה של קבוצת נערים א' של בית"ר ירושלים בליגה הארצית בעונת 23/24.

ליאם יפה מגיע אחרי עונה שבה רשם 31 הופעות בכל המסגרות במדי קבוצת נערים א' של מכבי ת"א, שסיימה את העונה במקום השלישי בטבלה. ב-24 מהמשחקים עלה בהרכב, ב-18 רשם זמן משחק מלא. את העונה שעברה סיים עם כיבוש שער אחד וספיגה של שלושה כרטיסים צהובים. יפה, שהחל את דרכו בקבוצת טרום א' של מכבי ת"א שב אליה בשנתון נערים ב' לאחר חמש עונות רצופות בהפועל ת"א.

בית"ר ירושלים, המודרכת עונה שנייה ברציפות על ידי ציון צמח, שאחרי קריירה נכבדת כקשר בליגת העל נרשם כשחקן בהפועל גן יבנה מליגה ג', תארח ביום ראשון הקרוב (19:30, מגרש עמק הארזים) למשחק מסקרן ומאתגר את מחזיקת הגביע, מכבי פ"ת, אותה היא מקדימה בשתי נקודות.

ליאם יפה (באדיבות המועדון)ליאם יפה (באדיבות המועדון)
