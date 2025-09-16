הנוער של בית"ר ירושלים מעבה את קו ההגנה

חמישה ימים לפני תום מועד ההעברות בליגת העל לנוער, בית"ר ירושלים, שחזרה לליגת העל אחרי שתי עונות בלאומית דרום - ובתום שלושה מחזורים נהנית ממאזן מושלם בצוותא בפסגה עם מכבי נתניה, מעבה את קאדר שחקני ההגנה שלה עם שוער נוסף ובלם, שמגיעים על תקן שחקנים מושאלים: המדובר בבלם ליאם יפה (2008) - שכרטיס השחקן שלו הושאל ממכבי ת"א ובשוער אורי יעל (2007) - שמגיע מהפועל פ"ת, אליה הגיע אחרי שהגן על שערה של קבוצת נערים א' של בית"ר ירושלים בליגה הארצית בעונת 23/24.

ליאם יפה מגיע אחרי עונה שבה רשם 31 הופעות בכל המסגרות במדי קבוצת נערים א' של מכבי ת"א, שסיימה את העונה במקום השלישי בטבלה. ב-24 מהמשחקים עלה בהרכב, ב-18 רשם זמן משחק מלא. את העונה שעברה סיים עם כיבוש שער אחד וספיגה של שלושה כרטיסים צהובים. יפה, שהחל את דרכו בקבוצת טרום א' של מכבי ת"א שב אליה בשנתון נערים ב' לאחר חמש עונות רצופות בהפועל ת"א.

בית"ר ירושלים, המודרכת עונה שנייה ברציפות על ידי ציון צמח, שאחרי קריירה נכבדת כקשר בליגת העל נרשם כשחקן בהפועל גן יבנה מליגה ג', תארח ביום ראשון הקרוב (19:30, מגרש עמק הארזים) למשחק מסקרן ומאתגר את מחזיקת הגביע, מכבי פ"ת, אותה היא מקדימה בשתי נקודות.