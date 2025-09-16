יום שלישי, 16.09.2025 שעה 22:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

"רק אנחנו וב"ש? יש 4-5 קבוצות שיתמודדו"

ז'רקו לאזטיץ' אחרי הרביעייה של הצהובים מול הפועל פ"ת: "יכול להיות שהתוצאה הייתה גבוהה מדי", פרץ: "אולי 1 ל-10 משחקים נוכל להפתיע קבוצה כזאת"

|
ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)
ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

הקטר הצהוב של מכבי תל אביב ממשיך לדהור. הקבוצה המשיכה להראות עליונות בפתיחת העונה עם ניצחון משכנע נוסף, הפעם 0:4 מול הפועל פתח תקווה במשחק השלמה מהמחזור הראשון.

מאמן מכבי תל אביב, ז’רקו לאזטיץ’, הביע שביעות רצון בסיום: “אני מברך את השחקנים שלי על משחק מצוין מההתחלה ועד הסוף. הפועל פ”ת שיחקה גם היא טוב, אולי התוצאה מעט מוגזמת. הייתה לנו שליטה במשחק והרבה הזדמנויות. אנחנו כעת מתמקדים במשחק הבא מול הפועל ירושלים.”

לאזטיץ’ הוסיף: “היינו טובים מאוד כקבוצה, במיוחד בהכנה למשחק. עבדנו יפה עם הכדור ותקפנו את השטחים. למרות שמבחינה אישית יש מקום לשיפור, אני מרוצה מהרוח הקבוצתית ומהאנרגיה שקבלנו מהאוהדים.”

“אמרתי אתמול שאחרי עשרה מחזורים נוכל לראות מי תהיה בצמרת. בישראל יש 4-5 קבוצות שיכולות להיות קרובות, מכבי ת”א וב”ש אינן לבד בליגה. יש גם את מכבי חיפה, בית”ר ירושלים, והפועל תל אביב, ואולי אף קבוצה נוספת תפתיע.”

אושר דוידה, בהופעתו ה-100 במדי מכבי ת”א, אמר: “אני שמח לציין את ההופעה במשחק טוב שלי ושל הקבוצה. ההתקדמות שלי היא בזכות הצוות המקצועי והמועדון שמאמינים בי. זה לא טניס, זו קבוצה, ואני שמח לעזור.”

אושר דוידה חוגג (רדאד גאושר דוידה חוגג (רדאד ג'בארה)

מאמן הפועל פתח תקווה, עומר פרץ, התייחס להפסד: “האיכויות והאינטנסיביות של מכבי תל אביב היו מכריעות. ניסינו להפעיל לחץ, אך השער הראשון היה מאכזב. במחצית השנייה התקשינו להתמודד.”

פרץ הוסיף: “ניסינו לשחק את המשחק שלנו ולא להתבטל. לא אהבתי את שני השערים האחרונים, זו הייתה נאיביות שיכלנו להימנע ממנה. ציפיתי שהשחקנים יבינו את הסיטואציות ויימנעו מהשגיאות.”

על יכולת הפועל פתח תקווה להפתיע קבוצות כמו מכבי ת”א בעתיד: “כמעט בלתי אפשרי, אולי משחק אחד מתוך עשרה. צריך שהרבה דברים יתחברו, הפעם זה לא קרה, אולי בפעם הבאה.”

עומר פרץ (חגי מיכאלי)עומר פרץ (חגי מיכאלי)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */