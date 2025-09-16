"רק אנחנו וב"ש? יש 4-5 קבוצות שיתמודדו"

הקטר הצהוב של מכבי תל אביב ממשיך לדהור. הקבוצה המשיכה להראות עליונות בפתיחת העונה עם ניצחון משכנע נוסף, הפעם 0:4 מול הפועל פתח תקווה במשחק השלמה מהמחזור הראשון.

מאמן מכבי תל אביב, ז’רקו לאזטיץ’, הביע שביעות רצון בסיום: “אני מברך את השחקנים שלי על משחק מצוין מההתחלה ועד הסוף. הפועל פ”ת שיחקה גם היא טוב, אולי התוצאה מעט מוגזמת. הייתה לנו שליטה במשחק והרבה הזדמנויות. אנחנו כעת מתמקדים במשחק הבא מול הפועל ירושלים.”

לאזטיץ’ הוסיף: “היינו טובים מאוד כקבוצה, במיוחד בהכנה למשחק. עבדנו יפה עם הכדור ותקפנו את השטחים. למרות שמבחינה אישית יש מקום לשיפור, אני מרוצה מהרוח הקבוצתית ומהאנרגיה שקבלנו מהאוהדים.”

“אמרתי אתמול שאחרי עשרה מחזורים נוכל לראות מי תהיה בצמרת. בישראל יש 4-5 קבוצות שיכולות להיות קרובות, מכבי ת”א וב”ש אינן לבד בליגה. יש גם את מכבי חיפה, בית”ר ירושלים, והפועל תל אביב, ואולי אף קבוצה נוספת תפתיע.”

אושר דוידה, בהופעתו ה-100 במדי מכבי ת”א, אמר: “אני שמח לציין את ההופעה במשחק טוב שלי ושל הקבוצה. ההתקדמות שלי היא בזכות הצוות המקצועי והמועדון שמאמינים בי. זה לא טניס, זו קבוצה, ואני שמח לעזור.”

אושר דוידה חוגג (רדאד ג'בארה)

מאמן הפועל פתח תקווה, עומר פרץ, התייחס להפסד: “האיכויות והאינטנסיביות של מכבי תל אביב היו מכריעות. ניסינו להפעיל לחץ, אך השער הראשון היה מאכזב. במחצית השנייה התקשינו להתמודד.”

פרץ הוסיף: “ניסינו לשחק את המשחק שלנו ולא להתבטל. לא אהבתי את שני השערים האחרונים, זו הייתה נאיביות שיכלנו להימנע ממנה. ציפיתי שהשחקנים יבינו את הסיטואציות ויימנעו מהשגיאות.”

על יכולת הפועל פתח תקווה להפתיע קבוצות כמו מכבי ת”א בעתיד: “כמעט בלתי אפשרי, אולי משחק אחד מתוך עשרה. צריך שהרבה דברים יתחברו, הפעם זה לא קרה, אולי בפעם הבאה.”