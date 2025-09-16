יום שלישי, 16.09.2025 שעה 22:37
ספורט אחר  >> מרוצים

ברצלונה נגד ישראל פרמייר טק בטור דה פראנס

בצל הבלגן בוואלטה אספניה, חבר מועצה קטלוני הבהיר לגבי התחרות הגדולה שתוזנק מהעיר ב-2026: "רוצים שיפסיקו לרכב תחת דגל ישראל, לא נלבין רצח עם"

|
מפגינים פרו פלסטינים באנדורה (ישראל פרמייר טק)
מפגינים פרו פלסטינים באנדורה (ישראל פרמייר טק)

התגובות להפגנות האנטישמיות של הפרו פלסטינים בסיום מרוץ הוואלטה במדריד, שהיו ביום ראשון האחרון, ממשיכות, כשהפעם מדובר בהצהרה מקוממת נוספת, מעיר גדולה אחרת בספרד. טור דה פראנס 2026, התחרות הגדולה ביותר לרוכבי אופניים, תוזנק בברצלונה, שם כבר מושמעות הערות.

“תוכניות עיריית ברצלונה הן שזינוק המרוץ יקרה ללא קבוצת ישראל פרמייר טק”. נרשם בתקשורת הספרדית והצרפתית. את הקריאה הזו הוביל בעבר דויד אסקודה, חבר מועצת העיר האחראי על תחום הספורט: “אנחנו רוצים שהקבוצות שמתחרות תחת דגל ישראל, בדיוק כפי שקרה עם רוסיה, יפסיקו להתחרות תחת הדגל הזה”, אמר.

עמדה זו נמשכת באותו קו שהביעה אתמול הסיעה העירונית ‘ברצלונה אן קומו’, בדבריה של מנהיגתה, ג’אנט סאנץ: “אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שקבוצתה של מדינה מבצעת רצח עם תצעד ברחובות ברצלונה. אנחנו דורשים את הרחקתה מהטור בשנה הבאה. לא הספורט ולא שום דבר אחר בחיים הם ניטרליים, אי אפשר להשתמש בספורט כדי להלבין רצח עם”. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */