יום רביעי, 17.09.2025 שעה 00:32
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות

אמבפה ורודריגו בהרכב של ריאל, ויניסיוס בספסל

הבלאנקוס יחלו את דרכם בליגת האלופות ב-22:00 מול מארסיי. הקיצוני הועדף על פני הכוכב ב-11 של אלונסו. אובמיאנג וגרינווד פותחים אצל הצרפתים

קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

ריאל מדריד לא רגילה להיות מודחת מליגת האלופות כבר ברבע הגמר כפי שקרה לה בעונה שעברה. הבלאנקוס כמובן מכוונים לזכייה בכל התארים ובשעה זו הם פותחים את ליגת האלופות במפגש ביתי עם מארסיי הצרפתית באצטדיון סנטיאגו ברנבאו.

ריאל פתחה את העונה בצורה טובה והיא הקבוצה היחידה בליגת הספרדית עם מאזן מושלם. השחקנים של צ'אבי אלונסו עם ארבעה ניצחונות ו-12 נקודות, שתיים יותר מאשר לברצלונה ולאספניול.

הקבוצה מבירת ספרד גברה על אוססונה בפתיחת הליגה ולאחר מכן ניצחה גם את אוביידו, מיורקה ובמחזור האחרון - 1:2 את ריאל סוסיאדד. שערים של קיליאן אמבפה וארדה גולר הספיקו לאלונסו כדי לנצח את הקבוצה שבה גדל ולהגיע בראש שקט לפתיחת ליגת האלופות.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, טרנט אלכסנדר ארנולד, אדר מיליטאו, דין האוסן, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, ארדה גולר, פדריקו ואלוורדה, פרנקו מסטנטונו, רודריגו וקיליאן אמבפה.

פתיחת העונה של מארסיי הייתה פחות חלקה, אבל היא הגיעה לברנבאו אחרי ניצחון 0:4 על לוריין בליגה הצרפתית. אחרי ארבעה מחזורים יש למארסיי שש נקודות והיא גם גברה 2:5 על פאריס כשבתווך היה הפסד 1:0 לליון.

הרכב מארסיי: חרונימו רולי, טימותי וואה, בנג’מין פבאר, לאונרדו באלרדי, פקונדו מדינה, אמרסון פלמיירי, פייר אמיל הויביירג, מאט או’ריילי, ג’ופרי קונדוגביה, פייר אמריק אובמיאנג ומייסון גרינווד.

