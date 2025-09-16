יום שלישי, 16.09.2025 שעה 19:33
רשת אילנ'ס תעניק חסות לספורטאי רון בק

רשת בתי הקפה תעניק את תמיכתה לספורטאי הטריאתלון בעל הצרכים המיוחדים שמאובחן על הרצף האוטיסטי: "רואים בתמיכה בספורט ובקהילה ערכים מרכזיים"

רשת בתי הקפה אילנ’ס תהיה נותנת החסות הרשמית ותעניק תמיכה לרון בק, ספורטאי טריאתלון עם צרכים מיוחדים שמאובחן על הרצף האוטיסטי, זכה בתואר אלוף אירופה, בטריאתלון ספיישל אולימפיקס בפעם השלישית ברציפות בין השנים 2022-2024 וכן במדליית הזהב בריצת 3,000 מ' ו-5,000 מ' מאולימפיאדת ספיישל אולימפיקס שנערכה בברלין ביוני 2023.

כיום רון מתאמן לקראת האולימפיאדה בצ'ילה 2027  ובמאי הקרוב יטוס להגן על תוארו באליפות אירופה בשמורין, סלובקיה.

אהוד קרלינסקי מנכ"ל רשת אילנ'ס: "ההצלחה של רון בר מהווה השראה להרבה אנשים ומדגימה את החשיבות של תמיכה חברתית וספורטיבית עבור בני נוער עם צרכים מיוחדים. ברשת אילנס רואים בספורט ובקהילה ערכים מרכזיים המלווים את דרכה העסקית, ומאמינים כי חיבור בין עולמות הקפה, התרבות והספורט מאפשר יצירת השפעה אמיתית ומשמעותית בחברה הישראלית. אנו גאים ללוות את רון במסעו הספורטיבי ומאמינים כי התמיכה בו היא חלק ממחויבותנו למצוינות ולמתן הזדמנות שווה לכל אדם להגשים חלומות”.

