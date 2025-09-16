יום שלישי, 16.09.2025 שעה 17:58
103-84הפועל כפר שלם1
100-54הפועל ראשל"צ2
96-84עירוני מודיעין3
87-104מ.ס כפר קאסם4
72-54מכבי הרצליה5
74-44הפועל כפ"ס6
63-94מ.ס קריית ים7
54-44הפועל עכו8
44-53הפועל ר"ג9
43-43מכבי פ"ת10
44-34בני יהודה11
38-24הפועל רעננה12
28-64הפועל חדרה13
111-64מכבי יפו14
17-14הפועל עפולה15
09-34הפועל נוף הגליל16

ריבולייה ואווסו יחזרו ל-11, בכורה לשירזי

החלוץ שסופסל במשחקים האחרונים והקיצוני שאיחר שלשום ישובו להרכב מכבי פ"ת. המגן במקומו של דזנט. נועם שוהם בא בביקורת באסיפה. וגם: הקשר שמועמד

|
פרנק ריבולייה (מכבי פ
פרנק ריבולייה (מכבי פ"ת)

כשהיא עדיין בהלם מההפסד למ.ס כפר קאסם לפני יומיים, למכבי פתח תקווה אין יותר מדי זמן לבכות על איבוד הנקודות, כשכבר מחר (רביעי, 19:00) מחכה לה משחק חוץ לא פשוט נגד הפועל רמת גן.

הבוקר ערך המאמן, נועם שוהם, אסיפה עם שחקניו, בה ביקר מספר שחקנים על יכולתם מול הקבוצה מהמגזר. בין השאר הוא הלין על יכולתם של המחליפים ועל תפקודם של כמה שחקנים מההרכב הפותח שלדעתו יכולים היו לעשות יותר.

על פי האימון המסכם, שוהם צפוי לבצע מיני מהפכה בהרכב: בחוליית ההגנה, עומר שירזי יערוך בכורה בהרכב כשיפתח במקומו של גיא דזנט, כאשר בחלק הקדמי צפויים לפחות שני שינויים. מי שיחזור להרכב הוא החלוץ פרנק ריבולייה, שלא פתח בשני המשחקים האחרונים.

נועם שוהם (דוברות מכבי פ״ת)נועם שוהם (דוברות מכבי פ״ת)

גם סמואל אווסו, שעלה מהספסל במשחק מול כפר קאסם לאחר שאיחר להגיע לאצטדיון, צפוי לפתוח, כאשר קיימת התלבטות בין חוסה קורטס לאייל אינברום, אך הראשון צפוי לפתוח בסופו של דבר. אמיר אלטורי, שכבש מול כפר קאסם, ומוחמד חטיב, ירדו לספסל.

בנושא אחר, בפתח תקווה מנסים להתחזק בימים האחרונים של חלון ההעברות. מי ששמו עלה הוא הקשר מוסטפא שייח יוסף (סטוף), אשר היה מהבולטים בליגה הלאומית בשנה שעברה במדי הפועל כפר סבא ועבר הקיץ לבני סכנין מליגת העל.

מוסטפא שייחמוסטפא שייח' יוסף (באדיבות אמיר חאג' יחיא)

הרכב משוער: מרקו וולף, עומר שירזי, בן והבה, מוחמד הינדי, אביב סלם, עידו כהן, ניב יהושע, לירן חזן, חוסה קורטס (אייל אינברום), סמואל אווסו ופרנק ריבולייה.

