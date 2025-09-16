חצי שנה מאסר לפורע בן 22 שתקף אוהדי מכבי

בית משפט באמסטרדם גזר היום (שלישי) שישה חודשי מאסר על צעיר בן 22, שהורשע במעורבות פעילה בתקיפת אוהדי מכבי תל אביב.

כזכור, האירוע המכוער כנגד אוהדי האלופה התרחש בלילה שבין 7 ל־8 בנובמבר האחרון, במהלכו הותקפו אוהדים רבים. לפי הכרעת הדין באמסטרדם, הצעיר בעט שוב ושוב באחד האוהדים ונמצא כי “לקח חלק גדול” באירוע האלימות.

בפסק הדין הודגש כי לא מדובר במעורבות שולית, אלא בפעולה יזומה שהוסיפה לחומרת המקרה הקשה. התביעה טענה כי התקיפה גרמה לפגיעות פיזיות ונפשיות בקרב הקורבנות, ושעונש המאסר שנגזר מבטא את הצורך בהרתעה ובשמירה על ביטחונם של אוהדים.

אחרי ההפסד לאייאקס אמסטרדם בשנה שעברה במסגרת הליגה האירופית אוהדי הצהובים שהגיעו להולנד חוו ליל אלימות נוראי ביותר של תקיפות מצד פעילים אנטי ישראלים.