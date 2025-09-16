יום שלישי, 16.09.2025 שעה 17:34
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
71-93מכבי חיפה2
75-73הפועל ת"א3
61-82מכבי ת"א4
62-43הפועל חיפה5
41-32הפועל פ"ת6
43-43עירוני ק"ש7
44-43בית"ר ירושלים8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

חצי שנה מאסר לפורע בן 22 שתקף אוהדי מכבי

בית משפט באמסטרדם גזר שישה חודשי מאסר על צעיר בן 22, שהורשע במעורבות פעילה בתקיפת אוהדי מכבי תל אביב בשנה שעברה: "בעט שוב ושוב באחד האוהדים"

|
המשטרה באמסטרדם (רויטרס)
המשטרה באמסטרדם (רויטרס)

בית משפט באמסטרדם גזר היום (שלישי) שישה חודשי מאסר על צעיר בן 22, שהורשע במעורבות פעילה בתקיפת אוהדי מכבי תל אביב.

כזכור, האירוע המכוער כנגד אוהדי האלופה התרחש בלילה שבין 7 ל־8 בנובמבר האחרון, במהלכו הותקפו אוהדים רבים. לפי הכרעת הדין באמסטרדם, הצעיר בעט שוב ושוב באחד האוהדים ונמצא כי “לקח חלק גדול” באירוע האלימות.

בפסק הדין הודגש כי לא מדובר במעורבות שולית, אלא בפעולה יזומה שהוסיפה לחומרת המקרה הקשה. התביעה טענה כי התקיפה גרמה לפגיעות פיזיות ונפשיות בקרב הקורבנות, ושעונש המאסר שנגזר מבטא את הצורך בהרתעה ובשמירה על ביטחונם של אוהדים.

אחרי ההפסד לאייאקס אמסטרדם בשנה שעברה במסגרת הליגה האירופית אוהדי הצהובים שהגיעו להולנד חוו ליל אלימות נוראי ביותר של תקיפות מצד פעילים אנטי ישראלים.

