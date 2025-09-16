יום שלישי, 16.09.2025 שעה 18:00
103-84הפועל כפר שלם1
100-54הפועל ראשל"צ2
96-84עירוני מודיעין3
87-104מ.ס כפר קאסם4
72-54מכבי הרצליה5
74-44הפועל כפ"ס6
63-94מ.ס קריית ים7
54-44הפועל עכו8
44-53הפועל ר"ג9
43-43מכבי פ"ת10
44-34בני יהודה11
38-24הפועל רעננה12
28-64הפועל חדרה13
111-64מכבי יפו14
17-14הפועל עפולה15
09-34הפועל נוף הגליל16

איציק ברוך חוזר לקדנציה נוספת במכבי יפו

כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, המאמן שהוביל את הקבוצה מליגה א' לליגה הלאומית, יחליף את אלון זיו שסיים את תפקידו. יעביר מחר את אימון הבכורה בקבוצה

|
איציק ברוך (ראובן שוורץ)
איציק ברוך (ראובן שוורץ)

מאמן חדש למכבי יפו: כפי שפורסם ב-ONE, איציק ברוך יחזור לקדנציה נוספת במדי המועדון בו רשם הצלחה גדולה, לאחר שהיום, סיכם במועדון.

ברוך, צפוי להעביר מחר את האימון, כאשר לאחר שאמש בשעות הערב נערכה פגישה בין הצדדים ונתגלו פערים, הבוקר הם סודרו והוא ייצא לדרך חדשה.

ברוך, היה המאמן שהעלה את המועדון מליגה א׳ לליגה הלאומית לאחר שנים רבות ואף הוביל את הקבוצה לפלייאוף העליון בעונת הבכורה המחודשת.

אשתקד, הוא נאבק על העלייה לליגת העל ביחד עם הפועל ר״ג, בעונה מוצלחת שהובילה לקידום השחקנים הצעירים, אך עקב מחלוקות עזב.

כעת, הוא מגיע ליפו, שטרם ניצחה בארבעת משחקי הפתיחה, למרות ציפיות גבוהות ויערוך הופעת בכורה על הקווים ביום ראשון מול הפועל עכו. כזכור, מתן בית יעקב הורחק השבוע מול הפועל חדרה וייעדר.

