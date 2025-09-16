איציק ברוך חוזר לקדנציה נוספת במכבי יפו

מאמן חדש למכבי יפו: כפי שפורסם ב-ONE, איציק ברוך יחזור לקדנציה נוספת במדי המועדון בו רשם הצלחה גדולה, לאחר שהיום, סיכם במועדון.

ברוך, צפוי להעביר מחר את האימון, כאשר לאחר שאמש בשעות הערב נערכה פגישה בין הצדדים ונתגלו פערים, הבוקר הם סודרו והוא ייצא לדרך חדשה.

ברוך, היה המאמן שהעלה את המועדון מליגה א׳ לליגה הלאומית לאחר שנים רבות ואף הוביל את הקבוצה לפלייאוף העליון בעונת הבכורה המחודשת.

אשתקד, הוא נאבק על העלייה לליגת העל ביחד עם הפועל ר״ג, בעונה מוצלחת שהובילה לקידום השחקנים הצעירים, אך עקב מחלוקות עזב.

כעת, הוא מגיע ליפו, שטרם ניצחה בארבעת משחקי הפתיחה, למרות ציפיות גבוהות ויערוך הופעת בכורה על הקווים ביום ראשון מול הפועל עכו. כזכור, מתן בית יעקב הורחק השבוע מול הפועל חדרה וייעדר.