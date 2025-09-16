יום שלישי, 16.09.2025 שעה 18:01
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

בא בעקבות אחיו: ג'יילן הארפר חתם במכבי חיפה

רשמית: כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, הגארד ואחיו של ג'ארד מהפועל ירושלים ישחק בקבוצה שחזרה לליגה הלאומית. בעונה שעברה הוא לא היה חתום באף קבוצה

|
ג'יילן הארפר (IMAGO)
ג'יילן הארפר (IMAGO)

הגארד ג'יילן הארפר, אחיו הצעיר של ג'ארד הארפר מהפועל ירושלים, חתם רשמית במכבי חיפה, שחזרה הקיץ לליגה הלאומית בכדורסל, לאחר עונה בליגה הארצית. על המועמדות של הארפר לחיפה פורסם לראשונה ב-ONE.

ג’יילן הארפר (25, 1.87) שיחק בעונות 2022-2024 במכללת אובורן. בעונה שעברה לא היה חתום באף קבוצה, שהה בישראל לצד אחיו ובינואר הוצע למספר קבוצות בליגה הלאומית.

לפחות כרגע, הארפר לא צפוי לפגוש את אחיו ג’ארד באף מסגרת, אך יהיה מעניין לעקוב האם ג’יילן ישתלט על הליגה הלאומית כפי שאח שלו השתלט גם על ליגת ווינר סל וגם על היורוקאפ עם הפועל ירושלים.

