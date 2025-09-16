יום רביעי, 17.09.2025 שעה 00:32
מנור סולומון על הספסל של ויאריאל מול טוטנהאם

הישראלי צפוי לקבל דקות בכורה בצוללת הצהובה, אך מהספסל, כשהוא נותר מחוץ להרכב למשחק מול הקבוצה שאליה הוא שייך ב-22:00 במסגרת ליגת האלופות

|
מנור סולומון (ויאריאל)
מנור סולומון (ויאריאל)

ליגת האלופות שוב כאן: היום הראשון סידר לנו שישה משחקים וגם מפגש פיקנטי - מנור סולומון שהגיע לוויאריאל מטוטנהאם ממש ברגע האחרון של חלון ההעברות, חוזר ללונדון והפעם כיריב. הישראלי יעלה בספסל של הצוללת הצהובה שרוצה להשיג תוצאה טובה.

סולומון שכיכב במדי נבחרת ישראל, נכלל בסגל הצוללת הצהובה לראשונה במשחק מול אתלטיקו מדריד, אבל נשאר על הספסל. קבוצתו הפסידה אז 2:0 ולפני כן נפרדה מסלטה ויגו ב-1:1, כך שהיא רוצה לחזור לנצח. טוטנהאם הגיעה אחרי ה-0:3 על ווסטהאם בפרמייר ליג.

טוטנהאם פותחת עונה חדשה בליגת האלופות בלי הארי קיין ובלי יונג מין סון לראשונה מאז 2011/12, ועם תומאס פרנק שחווה לראשונה שלב ליגה אירופי. התרנגולים, שזכו בעונה שעברה בליגה האירופית, מגיעים אחרי הפסד כואב בפנדלים לסופר קאפ מול פ.ס.ז’, אך עם קצב הבקעה לא רע (3 ניצחונות ו־2 הפסדים בפתיחת העונה).

ויאריאל, שחזרה לליגת האלופות אחרי עונה ללא אירופה, מגיעה בזכות המקום החמישי בליגה הספרדית. הקבוצה של מרסלינו, במשחקו ה־50 במסגרת אירופית, תרצה לעצור רצף של שני משחקים ללא ניצחון. הסטטיסטיקה לא מחמיאה לשום צד: טוטנהאם ניצחה רק פעם אחת ב־13 משחקים מול ספרדיות באירופה, בעוד הצוללת הצהובה טרם ניצחה יריבה אנגלית בליגת האלופות ב־14 ניסיונות.

