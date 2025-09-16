יום רביעי, 17.09.2025 שעה 00:31
כדורגל ישראלי

חלאילי בהרכב סן ז'ילואז למשחק מול איינדהובן

הקיצוני הישראלי יתחיל ב-11 של קבוצתו הבלגית הערב (19:45) במסגרת המחזור הראשון של שלב הליגה בליגת האלופות, במשחק חוץ מסקרן נגד אלופת הולנד

|
ענאן חלאילי (IMAGO)
ענאן חלאילי (IMAGO)

העונה החדשה של ליגת האלופות תיפתח הערב (שלישי) ב-19:45, כאשר בין המשחקים הראשונים נמצאים גם אוניון סן ז’ילואז וענאן חלאילי, שיפתח בהרכב של קבוצתו הבלגית נגד פ.ס.וו איינדהובן בחוץ.

עבור ההולנדים מדובר בהופעה ה־19 בתולדותיהם במפעל, כשהם מגיעים בכושר מצוין אחרי חמישה ניצחונות משישה משחקים רשמיים העונה. פטר בוס ושחקניו מקווים לשבור רצף של ארבעה הפסדים במשחקי הפתיחה בצ’מפיונס.

מן העבר השני, האורחת מבלגיה יחד עם הקיצוני הישראלי, חוגגים הופעת בכורה היסטורית במפעל, אחרי שזכו באליפות בלגיה לראשונה מאז עונת 1934/35.

