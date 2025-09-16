חלאילי בהרכב סן ז'ילואז למשחק מול איינדהובן

העונה החדשה של ליגת האלופות תיפתח הערב (שלישי) ב-19:45, כאשר בין המשחקים הראשונים נמצאים גם אוניון סן ז’ילואז וענאן חלאילי, שיפתח בהרכב של קבוצתו הבלגית נגד פ.ס.וו איינדהובן בחוץ.

עבור ההולנדים מדובר בהופעה ה־19 בתולדותיהם במפעל, כשהם מגיעים בכושר מצוין אחרי חמישה ניצחונות משישה משחקים רשמיים העונה. פטר בוס ושחקניו מקווים לשבור רצף של ארבעה הפסדים במשחקי הפתיחה בצ’מפיונס.

מן העבר השני, האורחת מבלגיה יחד עם הקיצוני הישראלי, חוגגים הופעת בכורה היסטורית במפעל, אחרי שזכו באליפות בלגיה לראשונה מאז עונת 1934/35.