במכבי רמת גן רוצים לצרף שני שחקנים נוספים

מכבי רמת תארח מחר (רביעי, 17:30) באולם זיסמן, את העולה החדשה לליגת העל מכבי ראשון לציון. הרמת גנים עם שני הפסדים במפעלב להפועל באר שבע והפועל ירושלים וחייבים לנצח כדי להשאיר לעצמם סיכוי להיכנס לשלב הפלייאין.

רמת גן הממתינה להגעתו לישראל של דריון אטקינס, שחתם בדיוק לפני שבוע, סובלת מפציעות ברך של מייקל בריסקר ויונתן אטיאס שנפצע בברך במשחק בירושלים. בקבוצה רוצים לצרף, לאור הפציעות, שני שחקנים נוספים, לפני פתיחת הליגה.

עמית אלון שהצטרף העונה לקבוצה אמר לקראת המשחק: "המשחקים האלו מהווים עבורנו הכנה טובה לקראת הליגה. אנחנו עדיין לא מספיק מחוברים ועובדים קשה מאד על שיפור היכולות האישיות של כל אחד ואחד מאתנו ועל היכולת הקבוצתית. אנחנו מאמינים שבעבודה קשה נציג בהמשך משחק קבוצתי ועמו יגיעו הניצחונות. כל אחד מאתנו יודע כמה חשוב שנתקדם ונשתפר ולכך אנחנו מכוונים. אנחנו מצפים לקהל בזיסמן כי לאווירה הביתית השפעה גדולה על הקבוצה והאוהדים חשובים לנו".