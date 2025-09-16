יום שלישי, 16.09.2025 שעה 15:19
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

במכבי רמת גן רוצים לצרף שני שחקנים נוספים

הפציעות של בריסקר ואטיאס גורמות לראשי המועדון לחפש חיזוק. עמית אלון: "אנחנו עדיין לא מספיק מחוברים. מאמינים שבעבודה קשה נשיג בהמשך ניצחונות"

|
שחקני מכבי רמת גן (רועי כפיר)
שחקני מכבי רמת גן (רועי כפיר)

מכבי רמת תארח מחר (רביעי, 17:30) באולם זיסמן, את העולה החדשה לליגת העל מכבי  ראשון לציון. הרמת גנים עם שני הפסדים במפעלב להפועל באר שבע והפועל ירושלים וחייבים לנצח כדי להשאיר לעצמם סיכוי להיכנס לשלב הפלייאין. 

רמת גן הממתינה להגעתו לישראל של דריון אטקינס, שחתם בדיוק לפני שבוע, סובלת מפציעות ברך של מייקל בריסקר ויונתן אטיאס שנפצע בברך במשחק בירושלים. בקבוצה רוצים לצרף, לאור הפציעות, שני שחקנים נוספים, לפני פתיחת הליגה. 

עמית אלון שהצטרף העונה לקבוצה אמר לקראת המשחק: "המשחקים האלו מהווים עבורנו הכנה טובה לקראת הליגה. אנחנו עדיין לא מספיק מחוברים ועובדים קשה מאד על שיפור היכולות האישיות של כל אחד ואחד מאתנו ועל היכולת הקבוצתית. אנחנו מאמינים שבעבודה קשה נציג בהמשך משחק קבוצתי ועמו יגיעו הניצחונות. כל אחד מאתנו יודע כמה חשוב שנתקדם ונשתפר ולכך אנחנו מכוונים. אנחנו מצפים לקהל בזיסמן כי לאווירה הביתית השפעה גדולה על הקבוצה והאוהדים חשובים לנו".

