"כבר שנתיים אני מחכה לפגישה עם יו"ר איגוד"

אלכס אברבוך היה אלוף אירופה בקפיצה במוט פעמיים ברציפות והוא גם סגן אלוף העולם לשעבר, אבל ב-2025 הוא צריך לעבוד בחנות נעליים כדי להמשיך לאמן כישרונות צעירים בענף. את המציאות העצובה הזו חשף הקופץ האגדי היום (שלישי) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”. בראיון אברבוך סיפר גם שהוא ממתין כבר שנתיים שיו”ר איגוד האתלטיקה, עמי ברן, יעמוד בהבטחתו לפגוש אותו.

איפה דופלנטיס ייעצר?

”חשבתי שיעצור אחרי אולימפיאדה, אבל 6.30 מטר זה משהו לא ייאמן. חשבתי שב-6.27 יהיה קשה. 6.40? לא יודע. הוא ישבור גם את השיא הזה בהמשך, נכנס במהירות מטורפת לקפיצה, וזה מה שנותן לו לעוף למעלה”.

היית סגן אלוף העולם, מה דרוש להגיע לגובה כזה?

”יש שינוי בנעליים שמוסיפים מהירות, אבל רמה של אליפות עולם בדר”כ לא עוברים את ה-6, והפעם כמה עברו את ה-5.90”.

מונדו דופלנטיס חוגג (רויטרס)

יקום מישהו גדול ממנו?

”הדור הצעיר פחות אוהב לעבוד קשה, יושב על המסכים בעיקר. מזמין את האנשים גם להירשם לאתלטיקה, ויכול להגיד שלא פשוט להוציא תוצאות. כל יסודות האתלטיקה עוזרים”.

יש לנו קופץ במוט ברמה עולמית?

”יש לנו שניים שגדלים באגודת מכבי ת”א, ניק ותום. אבל ניתן להם עוד שנתיים-שלוש שיגדלו”.

אתה מקבל תנאים כמאמן, מה מצבך?

”אני עובד כמאמן, אבל עובד גם בעבודה שלישית כדי להתפרנס. עובד במועדון הפועל כפ”ס, עבודה שנייה – מוביל את האתלטיקה והחוגים בהרצליה, והמשכתי לעבוד בחנות נעליים. ממשיך להשקיע בשביל לגדל את הדור הצעיר”.

אלכס אברבוך (נעם מורנו)

היה לך בעבר איזה פרויקט לאומי של קופצים במוט.

”היה לי משהו במשך 4 שנים, אבל אז אמרו לי שאין תקציב, ו’לך תעבוד’. הבעיה שלי שראיתי משהו לא טוב ומיד דיברתי, האופי שלי הוא לא לשקר. היו”ר הנוכחי של איגוד האתלטיקה, עמי ברן, הבטיח לי פגישה לפני שנתיים, עד עכשיו אני מחכה שיזמין אותי לפגישה. בעבר פיטר אותי מאיגוד האתלטיקה, אחר כך אמר שיזמין אותי ועד עכשיו אני מחכה”.

“בזמנו הלכתי לעבוד בחנות נעליים, ואף אחד לא פנה אליי. אבל עם ישראל ואנשים מהסביבה מאוד עזרו לי, גם לחזור לאמן וגם להוביל פעילויות וחוגים. אבל זה יכול להיות שונה קצת בספורט מקומי ולאומי. בכל אופן אני יכול להגיד שכיף ללמד את הילדים, שיהיה לכולם בהצלחה”.