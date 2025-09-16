מכבי ת"א, היזהרי: הסכנות בהפועל פתח תקווה

הערב (שלישי, 19:30) תעמוד ליגת העל במוקד כאשר מכבי תל אביב תתארח באצטדיון המושבה אצל הפועל פתח תקווה למשחק השלמה מהמחזור הראשון. שתי הקבוצות מגיעות עם פתיחת עונה יציבה יחסית, כשהן ספגו שער אחד בלבד כל אחת בשני מחזורי הפתיחה, אך המאזן ההיסטורי חד צדדי במיוחד לטובת הצהובים.

הנתונים נאספים, מנותחים ומעובדים מידי שבוע על ידי חברת רדווד, בשם מנהלת הליגות לכדורגל, ומופצים לקהל הרחב לטובת שיפור השיח המקצועי והנגשת מידע מקצועי ומהימן.

מכבי תל אביב ניצחה בתשעה מתוך עשרת משחקי הליגה האחרונים מול פתח תקווה, בעוד משחק אחד הסתיים בתיקו. מאז 2009 לא הצליחו הכחולים לנצח את היריבה, כשאז איציק כהן ואורי אוזן הפכו יתרון של ליאור ג’אן לניצחון 1:2 בבלומפילד. מאז עברו שנים רבות בהן המאזן נותר חד כיווני: 17 שערים לזכות הצהובים מול שלושה בלבד של המלאבסים.

לקראת המשחק ניתן למצוא מספר נתונים מעניינים. שתי הקבוצות מציגות נתוני הגנה לא רעים, כשפתח תקווה מדורגת שנייה בליגה באחוזי תיקולים מוצלחים (53.3%), וניצחה ב-58.5% מהמאבקים האוויריים, הנתון השלישי בטיבו בליגה. מנגד, מכבי תל אביב בולטת כמעט בכל פרמטר התקפי: היא יצרה 11 מצבי הבקעה טובים בשני משחקים (5.5 בממוצע למשחק), כש-57.1% מהם הלכו למסגרת, הנתון הגבוה ביותר בליגת העל.

שחקני מכבי תל אביב (חג'אג' רחאל)

בצד האישי, יש מי שכבר תפסו כותרות. ג’וסלין טאבי הראה ניצוצות בהפועל פתח תקווה עם שישה מצבי הבקעה ושער בכורה מול מכבי נתניה. עידן כהן תרם שני בישולים באותו משחק, בעוד אוראל דגני שמר על דיוק מרשים במסירות – 91.4%. אצל הצהובים דור פרץ הוא הסיפור הגדול של פתיחת העונה עם שלושה שערים, נתון גבוה בהרבה מהציפיות הסטטיסטיות. טייריס אסאנטה סיפק חמש מסירות מפתח לפני בעיטה, ורוי רביבו מוביל את הקבוצה עם 12 חילוצים.

מבחינת ההרכבים, רק בודדים בסגלים הנוכחיים זוכרים את המפגש הקודם בין הקבוצות. אצל פתח תקווה מדובר בעומר כץ ויער זמברובסקי, ואצל מכבי תל אביב, רועי משפתי, דור פרץ ורוי רביבו. הדקות הפוריות ביותר לשני הצדדים הן בין הדקה ה-16 ל-30, כאשר כל אחת מהקבוצות כבר כבשה פעמיים-שלוש בפרק הזמן הזה.

דור פרץ (חג'אג' רחאל)

הסטטיסטיקה אולי בצד הצהוב, אך פתח תקווה מגיעה רעבה להוכיח שהיא שייכת לבמה המרכזית. מול ההתקפה החדה של מכבי תל אביב, ההגנה של הכחולים תעמוד במבחן קשה במיוחד.