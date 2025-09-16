יום שלישי, 16.09.2025 שעה 17:34
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
71-93מכבי חיפה2
75-73הפועל ת"א3
61-82מכבי ת"א4
62-43הפועל חיפה5
41-32הפועל פ"ת6
43-43עירוני ק"ש7
44-43בית"ר ירושלים8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

מכבי ת"א, היזהרי: הסכנות בהפועל פתח תקווה

כל המספרים לקראת משחק ההשלמה מהמחזור ה-1 ב-19:30: המאזן במשחקים האחרונים, הדיוק של דור פרץ והשחקנים של העולה החדשה שהאלופה צריכה להיזהר מהם

|
שחקני מכבי תל אביב מודים לקהל (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי תל אביב מודים לקהל (חג'אג' רחאל)

הערב (שלישי, 19:30) תעמוד ליגת העל במוקד כאשר מכבי תל אביב תתארח באצטדיון המושבה אצל הפועל פתח תקווה למשחק השלמה מהמחזור הראשון. שתי הקבוצות מגיעות עם פתיחת עונה יציבה יחסית, כשהן ספגו שער אחד בלבד כל אחת בשני מחזורי הפתיחה, אך המאזן ההיסטורי חד צדדי במיוחד לטובת הצהובים.

הנתונים נאספים, מנותחים ומעובדים מידי שבוע על ידי חברת רדווד, בשם מנהלת הליגות לכדורגל, ומופצים לקהל הרחב לטובת שיפור השיח המקצועי והנגשת מידע מקצועי ומהימן.

מכבי תל אביב ניצחה בתשעה מתוך עשרת משחקי הליגה האחרונים מול פתח תקווה, בעוד משחק אחד הסתיים בתיקו. מאז 2009 לא הצליחו הכחולים לנצח את היריבה, כשאז איציק כהן ואורי אוזן הפכו יתרון של ליאור ג’אן לניצחון 1:2 בבלומפילד. מאז עברו שנים רבות בהן המאזן נותר חד כיווני: 17 שערים לזכות הצהובים מול שלושה בלבד של המלאבסים.

לקראת המשחק ניתן למצוא מספר נתונים מעניינים. שתי הקבוצות מציגות נתוני הגנה לא רעים, כשפתח תקווה מדורגת שנייה בליגה באחוזי תיקולים מוצלחים (53.3%), וניצחה ב-58.5% מהמאבקים האוויריים, הנתון השלישי בטיבו בליגה. מנגד, מכבי תל אביב בולטת כמעט בכל פרמטר התקפי: היא יצרה 11 מצבי הבקעה טובים בשני משחקים (5.5 בממוצע למשחק), כש-57.1% מהם הלכו למסגרת, הנתון הגבוה ביותר בליגת העל.

שחקני מכבי תל אביב (חגשחקני מכבי תל אביב (חג'אג' רחאל)

בצד האישי, יש מי שכבר תפסו כותרות. ג’וסלין טאבי הראה ניצוצות בהפועל פתח תקווה עם שישה מצבי הבקעה ושער בכורה מול מכבי נתניה. עידן כהן תרם שני בישולים באותו משחק, בעוד אוראל דגני שמר על דיוק מרשים במסירות – 91.4%. אצל הצהובים דור פרץ הוא הסיפור הגדול של פתיחת העונה עם שלושה שערים, נתון גבוה בהרבה מהציפיות הסטטיסטיות. טייריס אסאנטה סיפק חמש מסירות מפתח לפני בעיטה, ורוי רביבו מוביל את הקבוצה עם 12 חילוצים.

מבחינת ההרכבים, רק בודדים בסגלים הנוכחיים זוכרים את המפגש הקודם בין הקבוצות. אצל פתח תקווה מדובר בעומר כץ ויער זמברובסקי, ואצל מכבי תל אביב, רועי משפתי, דור פרץ ורוי רביבו. הדקות הפוריות ביותר לשני הצדדים הן בין הדקה ה-16 ל-30, כאשר כל אחת מהקבוצות כבר כבשה פעמיים-שלוש בפרק הזמן הזה.

דור פרץ (חגדור פרץ (חג'אג' רחאל)

הסטטיסטיקה אולי בצד הצהוב, אך פתח תקווה מגיעה רעבה להוכיח שהיא שייכת לבמה המרכזית. מול ההתקפה החדה של מכבי תל אביב, ההגנה של הכחולים תעמוד במבחן קשה במיוחד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */