יום שלישי, 16.09.2025 שעה 13:23
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

הפועל ירושלים הודיעה על החתמת יונתן קלר

הקבוצה מהבירה הודיעה שהחתימה את הרכז בן ה-18 (1.91 מטרים) על חוזה לארבע שנים, כאשר הוא יושאל בעונה הקרובה למ.כ עוטף דרום במסגרת כרטיס כפול

|
יונתן קלר (FIBA)
יונתן קלר (FIBA)

הפועל ירושלים הודיעה רשמית על החתמתו של רכז נבחרת הנוער של ישראל, יונתן קלר, על חוזה לארבע השנים הקרובות. קלר יושאל בעונה הקרובה למ.כ עוטף דרום במסגרת כרטיס כפול.

קלר, (18, 1.91), גדל בהפועל עמק חפר ונחשב לאחד הכישרונות המבטיחים של הנבחרות הצעירות בשנים האחרונות. באליפות אירופה לקדטים ב-2023 הרשים קלר עם ממוצעים של 16.7 נק׳ לצד 4.4 אסיסטים. באליפות אירופה האחרונה לנוער המשיך לבלוט עם 11.7 נק׳ ו-4.3 אסיסטים.

המנהל המקצועי דן שמיר אמר: ״מדובר בצעד נוסף המעיד על השאיפות ארוכות הטווח שלנו, ועל הרצון שלנו להבטיח שמיטב כישרונות העתיד של הכדורסל הישראלי יהיו בהפועל ירושלים. יונתן ירכוש ניסיון משמעותי במ.כ העוטף, ובמקביל יעבוד עם הצוות המקצועי של הפועל וייהנה לאורך כל העונה מהמעטפת המצוינת שבנינו"

