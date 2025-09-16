קייסי שפרד חתם בעירוני נס ציונה לעונה הקרובה

קייסי שפרד חתם היום (שלישי) באופן רשמי בעירוני נס ציונה לעונה הקרובה – הרכז האמריקאי (31, 1.89) שיחק לאחרונה במדי ניז'ני נובגורוד הרוסית, כשבעונה האחרונה הוא רושם 5.8 נקודות ו-2.5 אסיסטים למשחק. בקיץ 2023 שפרד היה חתום בהפועל עפולה והספיק לערוך משחק רשמי אחד במדיה – מול עירוני בלב המושבה, בו קלע 17 נקודות, אך עזב עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל.

לפני כן, שפרד שיחק בין היתר בקבוצת היורוקאפ קלוז'-נפוקה, עימה זכה בדאבל הרומני, ובליגה הטורקית במדי באחצ'שחיר וטופאש בורסה, עימה הופיע גם בליגת האלופות. כמו כן, בעונת 2020/21 נבחר לחמישיית העונה בליגת האלופות, בקדנציה הראשונה שלו בניז'ני נובגורוד.



מאיר טפירו אמר: "אנחנו שמחים על ההצטרפות של קייסי שפרד. קייסי בעל ניסיון בכדורסל האירופאי ויכול לשחק ב2 עמדות הגארד, ויוסיף לנו עומק לסגל ואפשרויות נוספות בהתקפה ובהגנה".



שפרד סיפר: "אני מתרגש לחתום בנס ציונה. הגעתי למועדון תחרותי ואני רוצה לעזור לקבוצה להגיע למקומות הכי גבוהים שיש. עכשיו זה הזמן להתחיל לעבוד”.

שפרד הוא הזר החמישי שחותם בכתומים. חוץ ממנו הסגל כולל את טייריק סמית', דסי רודריגז, דמיון לי, אנדרה קורבלו, טי ג'יי קליין, לוטן אמסלם, איתי מושקוביץ, ספנסר וייס, שגיא קמחג'י, אור טפירו, עתיר טלמור ושגיא קמחג'י.