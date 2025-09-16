לוי: מכבי ת"א? קיבלנו שחקנים בלי התניה לדקות

הפועל כפר שלם פתחה היטב את העונה בליגה הלאומית עם אלי לוי על הקווים. הקבוצה שסיימה במקום הרביעי בעונה שעברה פתחה היטב את 2025/26 עם שלושה ניצחונות ותיקו, כולל 1:3 על הפועל רעננה אמש. מאמן כפר שלם אלי לוי התראיין היום (שלישי) לתוכנית שיחת היום ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ ודיבר על פתיחת העונה ומה שמצפה לקבוצתו בהמשך.

הופתעת מפתיחת העונה?

"כן, לנקודת הזמן הזו ולרמת צבירת הנקודות שלנו. התחלנו בקצב משביע רצון, אבל אנחנו לא שם מבחינת היכולת. יש הרבה מה לשפר באינטנסיביות ובעמידה על הרגליים. לא כל השחקנים שווים באינטנסיביות".

עשיתם מהפך גדול בסגל. אתם יכולים להתמודד על העלייה?

"כרגע אני לא ממהר להתלהב משום דבר. ההגדרות נקבעות ממשחק למשחק. אנחנו עוד לא מספיק טובים מבחינת הרמה והפיזיות והאינטנסיביות. יש לנו תקציב צנוע, יש מועדונים עם תקציב וניסיון גדולים יותר. נתקדם צעד אחרי צעד. אם נהיה שם, ההנהלה תעשה הכל כדי שזה יקרה. אנחנו רוצים לקחת את העונה לקצה, אבל החלפנו את כל הסגל".

שחקני כפר שלם חוגגים (ראובן שוורץ)

הייתם בצמרת, אז למה הסגל הוחלף?

"שחקנים עלו מליגה א' ורצו להשתדרג כלכלית ומקצועית בדברים שהמועדון שלנו לא יכול לתת. לא היה לנו אופציה עליהם ולא הייתה ברירה, היינו צריכים להתחיל מחדש. אבל יש לנו שילוב של צעירים מוכשרים עם ותיקים".

איך הולך שיתוף הפעולה עם מכבי ת"א?

"קיבלנו את השחקנים בלי התניה לדקות. הכל לפי ראיית עיני למי שאני חושב שטוב ומגיע לו לשחק. רובם משחקים בהרכב, אלו שחקנים איכותיים עם עתיד גדול".

ביומיום מכבי מתערבת בפן המקצועי?

"לא מתערב, אבל היא מעורבת. ישראל קקון שהוא מתנה גדולה לכפר שלם, יש איתו סינכרון, אנחנו מחליפים דאטה ודברים נוספים. לא בכל פעם יש הזדמנות להתייעץ ולקבל עזרה ממועדון כמו מכבי ת"א".

אלי לוי (ראובן שוורץ)

אתה מתרכז בכפר שלם, אבל השם שלך עלה בקבוצה אחרת ואמרת שאתה בכפר שלם ולא רוצה לשמוע על דברים אחרים.

"יש לי עקרונות. כשאני נמצא במקום מסוים, אני בו מהיום הראשון ועד סוף החוזה. אני שמח ומאושר איפה שאני נמצא. כשאני מחויב לקבוצה, אני רוצה לעשות את הכי טוב אצלה. כך אני בוחר להתנהל".

יש הרבה מאמנים שלא רוצים לרדת ללאומית. ההחלטה שלך לרדת ללאומית הייתה נכונה?

"אני מאוד נהנה ממה שאני עושה. אני גם מראה שעשיתי בחירה נכונה. בבוקר את המניע את האוטו ונוסע לעבודה, אתה נוסע עם חיוך ולא משנה באיזו ליגה וכמה את המרוויח. אמרו לי שאולי מיהרתי, אבל אני שלם עם ההחלטות שאני לוקח".

לקח לך זמן עד שנתת אור ירוק לכפר שלם.

"שיחקתי שם הרבה שנים. לקח זמן משני היבטים - כשאני מגיע למקום שאני מכיר, יש חברים שאני מכיר בלי קשר לכדורגל, רציתי שהכל יהיה על השולחן. קיבלתי פחות או יותר מבחינת תקציב כל מה שרציתי, עדיין אני רוצה עוד שחקן-שניים".

את מי?

"נשאיר את השמות. אני רוצה מגן שמאלי וקשר טוב, ואפילו עוד זר. אני רוצה להאמין שאצליח לעשות את זה. יש חמישה ימים עד סוף החלון".