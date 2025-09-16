יום שלישי, 16.09.2025 שעה 14:55
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
71-93מכבי חיפה2
75-73הפועל ת"א3
61-82מכבי ת"א4
62-43הפועל חיפה5
41-32הפועל פ"ת6
43-43עירוני ק"ש7
44-43בית"ר ירושלים8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

משה סיני מרוצה: הפועל תל אביב בדרך הנכונה

שחקן העבר של האדומים שיתף בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE: "אלטמן אוהב את המועדון, יש על מה להסתמך". וגם: מה קורה בבית הנבחרות ואיתור הכישרונות

|
שחקני הפועל תל אביב בטירוף אחרי מהפך אדיר (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב בטירוף אחרי מהפך אדיר (רדאד ג'בארה)

הפועל תל אביב השיגה אמש את אחד מהניצחונות הכי משמחים שלה בשנים האחרונות, כשהשלימה מהפך וגברה 2:3 על בית”ר ירושלים בבלומפילד בתוספת הזמן. אגדת האדומים משה סיני התראיין היום (שלישי) לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ ושיתף בדעותיו בנוגע לקבוצה התוססת של אליניב ברדה.

איך ראית את הניצחון?
"זה מראה על אופי. אלטמן? יש לו איכויות בעיטה מרשימות, יש לו את היכולת הזו, הוא גם שחקן שלא מתרגש. החילוף של ברדה - גם אימנתי אותו ואני מכיר אותו כשחקן. הוא רציני ומשקיע, הפועל בדרך הנכונה".

רצו לשחרר את אלטמן.
"מסתבר שיש כל מיני אנשים שמסביב שרואים את זה אחרת. בסוף המנהל המקצועי והמאמן רואים את זה לטובת המועדון. אלטמן לא יכול לסחוב כל משחק 90 דקות, אבל אם יוכל להיכנס ולעשות את השינוי, הפועל תרוויח. הוא אוהב את המועדון".

עומרי אלטמן מקפיץ את הקהל (רדאד געומרי אלטמן מקפיץ את הקהל (רדאד ג'בארה)

מה לגבי השער?
"החומה התפרקה בבעיטה. ככה לא בונים חומה. מי שעומד בה צריך לדעת לספוג טילים. זה עניין של הצוות המקצועי. אם שמו אנשים שיש להם חשש מבעיטות, זה עניין שלהם".

לאן הפועל הזו יכולה להגיע?
"אני לא אצא בהצהרות אחרי משחק. צריך לראות את הבסיס, יש הרבה יוקרה במשחק מול בית"ר. רואים בסיס טוב, אבל אם משחק-שניים לא ילך אתה יכול לשנות את הדעה. יש על מה להסתמך".

מה קורה בבית הנבחרות?
"פתחנו מרכזים חדשים. בשנתיים האחרונות זה התפתח בצורה מרשימה, מאז שפרדי דוד הצטרף אלינו אז העבודה השתנתה מקצה לקצה".

משה סיני (ההתאחדות לכדורגל)משה סיני (ההתאחדות לכדורגל)

נראה סוף סוף בלמים גדלים פה?
"עשיתי שינוי במערך הסקאוטינג שנלך לראות חוליות - שוערים, בלמים, קשרים והתקפה. נבנה בנק של שחקנים עם דו"חות שנראה מי מתקדם. זה חשוב להתפתחות של השחקנים ואני מאמין שבסוף נמצא את השחקנים המתאימים. גם בבוגרת יש היום 10 שחקנים שהיו באולימפית. אנחנו עובדים בצורה מאוד יסודית".

היו שחקנים שרצו טובה שיזמנו שחקנים.
"היום אין את זה. היום יש דו"חות ודיון מעמיק על השחקנים והשוואה לשחקנים אחרים. לא יודע אם לקרוא לזה קומבינות, אבל הנבחרת מעל לכל. אני לא אומר שלא נטעה, אבל זה מצמצם את זה למינימום. יש לנו ביקורת, אם ראינו שחקן מספר פעמים והוא לא עומד בקצב, הכל מצולם ומתועד, רואים את זה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */