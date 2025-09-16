קטן: הייתי נותן לרפאלוב את התפקיד לכמה שנים

מכבי חיפה עברה קיץ עמוס מאוד מבחינת רכש וגם מבחינת שחקנים שנפרדו מהקבוצה, כשבמועדון מקווים שהמהפכה תחזיר את האליפות לכרמל. עד כה הקבוצה של דייגו פלורס ניצחה פעמיים בצורה מרשימה וסיימה פעם אחת בתיקו בטדי מול בית”ר ירושלים. אגדת הירוקים ומגיש התוכנית קטן ב-2 ברדיו חיפה, יניב קטן, התראיין היום (שלישי) לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ ושיתף בדעותיו על קבוצתו האהובה.

איך יצאת מהמשחק?

"יצאתי שמח, מאוחר, חייב לציין את הטקס לזכרו של גדי קינדה. לא נשארה עין יבשה, חיפה עשתה לו כבוד גדול ואני מקווה שיידעו להמשיך לשמור על המשפחה גם בתקופה שכולם עוברים עכשיו. לגבי כדורגל, אני מרוצה ממה שראיתי, האינדיקציה האמיתית תהיה מול ב"ש ומכבי ת"א, אבל גם זה היה חשוב".

איך אתה מסכם את פתיחת העונה?

"מכבי חיפה נבנית מחדש וצריך לתת לפלורס את הזמן. אני מרוצה ממה שאני רואה, חיפה בנתה סגל חזק ועמוק. אם פגעו עם אגבה אז זה ייתן שדרוג משמעותי. לנהואל עדיין יש מה לשפר, אבל יש לחיפה סגל עמוק - על כל עמדה שני שחקנים שיכולים להיות בהרכב. השאלה היא איך פלורס יתפקד".

פלורס: "נישאר עם השחקנים שיש לנו"

הוא משנה כמה דברים. גם הוא לומד את הקבוצה.

"זה טוב, אני אוהב מאמנים שלא מקובעים. זו קבוצה בריאה, אני אוהב את השינויים והניסיונות. בסוף הוא יגבש את ה-8-9 שירוץ איתם".

אתה חושב שרפאלוב מתנהל נכון?

"הוא יימדד על פי התוצאות. זה עוד מוקדם וליאור עושה את הדברים טוב. נשפוט אותו לאורך זמן. זו קבוצה חדשה לחלוטין, הייתי נותן לליאור את התפקיד לכמה שנים, להוביל את חיפה קדימה. נותן לו את המושכות, זה ילד שבא ממכבי חיפה, עשה הרבה שנים מעבר לים, לא הייתי שופט אותו על חצי שנה".

זה תפקיד שאתה רצית בעבר, לפני כמה שנים.

"לא, אני לא מתעסק בכדורגל. היה הכל בגדר דיבורים, זה לא משהו שאני רוצה. אני לא רוצה לחזור לכדורגל, זה לא בראש שלי".

ליאור רפאלוב (עמרי שטיין)

אבל בעבר חשבת על זה.

"לא. גם הלכתי לעשות קורס מאמנים ואחרי 3-4 מפגשים חיפשו אותי".

למה?

"היום אני נהנה בתקשורת. להיות שחקן ולהיות בתפקיד מקצועי זה סיפור אחר לגמרי, אני לא אוהב את זה".

בשני משחקים מכבי חיפה כבשה הרבה שערים אחרי שעזבו שחקנים משמעותיים. איך אתה רואה את סטיוארט ואת איתן אזולאי?

"פלורס בא כמו כפפה ליד עבור אזולאי, ביקרתי אותו בעצמי לא מעט פעמים, אבל אזולאי פנטסטי מתחילת העונה. הוא עשה קפיצת מדרגה גדולה ואני מקווה שימשיך כך. סטיוארט חלוץ טוב".

טריבנטה סטיוארט (עמרי שטיין)

הוא פיירו משודרג.

"צריך לתת לו זמן. סטיוארט מראה סימנים יוצאים מהכלל. כרגע אני מרוצה ממה שאני רואה".

איך אתה רואה את ענייני האזרוח?

"כעובדה, זה פוגע. זה מה שקורה כרגע. חיפה הולכת בדרך הזו, אין זהות, זו עובדה. חיפה מאמינה בזה ומקווה שיצליח".

כמה זה מפריע לך?

"לי זה מאוד מפריע. היום להיות שחקן בית בחיפה, אתה צריך להיות ראובן עטר, אייל ברקוביץ', יניב קטן או ליאור רפאלוב. אני תמיד רוצה להזדהות עם ילד שגדל פה, אבל במועדון חושבים אחרת".

נהואל קיבל את המספר 10, יש עליו הרבה מאוד על הכפתיים.

"שחקן שמגיע ב-2.5 מיליון אירו בהעברה הכי גדולה של חיפה, בא לתת תוצאות. עד עכשיו לא ראיתי שום דבר, אבל אני צריך ממנו יותר אינטנסיביות. אבחן אותו אחרי 4-5 משחקים באופן רצוף. יש דרבי, יש ב"ש, יש מכבי ת"א. אחרי זה נראה מה אחשוב עליו. צריך לתת לו להוביל - או שזה זה או שלא".

מתיאס נהואל (עמרי שטיין)

איך אתה רואה את התנהלות חזיזה?

"אני מאוד אוהב את זה. אני מבקר אותו לא מעט, אבל אני אוהב את זה שהוא לוקח מנהיגות. את זה שנתן לנהואל לבעוט. חיפה צריכה מנהיג, חזיזה נכנס למשבצת הזו, רק שיהיה בריא ושלא ייפצע".

אתה הולך למשחקים?

"לא, אני בבית. אני לא מתקרב למגרשי כדורגל. לפעמים אני רואה אלימות ומעדיף להישאר בבית. הילדים שלי אוהדי חיפה שרופים. פעם ישבתי בבוקס בסמי עופר, עוד שנה-שנתיים אקח את הילד ליציע הצפוני".

דעתך על הסגל?

יש פה חומר שחקנים טוב, בסוף מי שיצטרך לעשות את ההבדל הוא פלורס. הוא יצטרך לשמור את כולם מרוצים, תראו מי ישב בספסל".

דייגו פלורס (עמרי שטיין)

זה ספסל איכותי.

"זה לא פשוט. מאוד מעניין אותי לראות איך פלורס יתפקד".

אתה אוהב את שיטת המשחק?

"כן, אהבתי את זה וגם את זה שפלורס שינה. שנהואל קיבל את המושכות. אני אוהב שמאמנים מתאימים את עצמם לסיטואציה".