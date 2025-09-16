ארז מוגרבי: זו הפועל ת"א של 2010, של גוטמן

ארז מוגרבי, מי שהיה אחד הדיירים הבולטים בעונה האחרונה של "האח הגדול", התארח היום בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ ודיבר בהתרגשות על הפועל תל אביב ועל השחקנים שהקבוצה החתימה הקיץ. מוגרבי, אוהד שרוף של האדומים, החמיא לניצחון המרשים על בית"ר ירושלים והתייחס לסגל שנבנה, כשהוא מביע אופטימיות רבה לגבי המשך הדרך.

לצד הדברים על קבוצתו האהובה, מוגרבי גם שיתף על מצבו של ארז איסקוב, חברו הקרוב בבית שסיים במקום השני בגמר התוכנית. איסקוב חווה טרגדיה קשה עם סיום העונה, לאחר שסבתו נהרגה בתאונת דרכים בזמן שהייתה בדרכה לצפות בו בגמר, ומוגרבי סיפר על התמיכה והקשר המיוחד ביניהם.

איך היה המשחק?

"לא ראיתי, אבל התרגשתי. זו הפועל של 2010, עם אופי. זו הפועל של גוטמן. הניצחון מראה על המאמן, יש פיגורה בהפועל. אלקוקין - איזה שחקן. מה זה הדבר הזה?”

רועי אלקוקין משתלט (רדאד ג'בארה)

דבר איתנו על האח הגדול.

"תמיד נשארתי בכדורגל ורציתי שדיארה יחתום. דבר ראשון שיצאתי מהאח הגדול שאלתי אם דיארה חתם".

הבנתי ששטראובר שם לך צעיף צהוב.

"אמרתי שאני מוכן לעלות במדרגות, רק אל תשימו לי בצבע צהוב".

ארז איסקוב יצא מהגמר לבשורות נוראיות.

"זה קשה, הוא בן אדם מאוד חזק באופי ואני איתו לאורך כל הדרך".