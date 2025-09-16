יום שלישי, 16.09.2025 שעה 14:56
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
71-93מכבי חיפה2
75-73הפועל ת"א3
61-82מכבי ת"א4
62-43הפועל חיפה5
41-32הפועל פ"ת6
43-43עירוני ק"ש7
44-43בית"ר ירושלים8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

ארז מוגרבי: זו הפועל ת"א של 2010, של גוטמן

מי שהיה דייר בבית האח הגדול ואוהד את האדומים התייחס לניצחון על בית"ר בתוכנית "שיחת היום": "אלקוקין - איזה שחקן". וגם: הטרגדיה של ארז איסקוב

|
שחקני הפועל תל אביב בעננים (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב בעננים (רדאד ג'בארה)

ארז מוגרבי, מי שהיה אחד הדיירים הבולטים בעונה האחרונה של "האח הגדול", התארח היום בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ ודיבר בהתרגשות על הפועל תל אביב ועל השחקנים שהקבוצה החתימה הקיץ. מוגרבי, אוהד שרוף של האדומים, החמיא לניצחון המרשים על בית"ר ירושלים והתייחס לסגל שנבנה, כשהוא מביע אופטימיות רבה לגבי המשך הדרך.

לצד הדברים על קבוצתו האהובה, מוגרבי גם שיתף על מצבו של ארז איסקוב, חברו הקרוב בבית שסיים במקום השני בגמר התוכנית. איסקוב חווה טרגדיה קשה עם סיום העונה, לאחר שסבתו נהרגה בתאונת דרכים בזמן שהייתה בדרכה לצפות בו בגמר, ומוגרבי סיפר על התמיכה והקשר המיוחד ביניהם.

איך היה המשחק?
"לא ראיתי, אבל התרגשתי. זו הפועל של 2010, עם אופי. זו הפועל של גוטמן. הניצחון מראה על המאמן, יש פיגורה בהפועל. אלקוקין - איזה שחקן. מה זה הדבר הזה?”

רועי אלקוקין משתלט (רדאד גרועי אלקוקין משתלט (רדאד ג'בארה)

דבר איתנו על האח הגדול.
"תמיד נשארתי בכדורגל ורציתי שדיארה יחתום. דבר ראשון שיצאתי מהאח הגדול שאלתי אם דיארה חתם".

הבנתי ששטראובר שם לך צעיף צהוב.
"אמרתי שאני מוכן לעלות במדרגות, רק אל תשימו לי בצבע צהוב".

ארז איסקוב יצא מהגמר לבשורות נוראיות.
"זה קשה, הוא בן אדם מאוד חזק באופי ואני איתו לאורך כל הדרך".

