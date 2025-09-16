מה שהיה, תשכח מזה: המעמד החדש של ויניסיוס

ויניסיוס ג’וניור מצא את עצמו שוב על הספסל. הכוכב הברזילאי של ריאל מדריד, שבשנים האחרונות היה לסמל הקו הקדמי של הבלאנקוס, חווה פתיחת עונה בעייתית והציג מול ריאל סוסיאדד בסן סבסטיאן הופעה חלשה מאוד. למרות תקופת ההכנה הנוספת שעבר בבירת ספרד בזמן הפגרה הבין-לאומית (לא זומן לסגל ברזיל), הוא נראה רחוק משיאו, ובעיקר נראה שוב בצלו של קיליאן אמבפה האדיר.

ויניסיוס, שידע רצף אדיר בין 2021 ל־2024 עם יכולת יציבה, חוזר כעת להרגלים הישנים של חוסר עקביות. קרלו אנצ’לוטי עוד ידע להוציא ממנו את הגרסה הטובה ביותר, אך מאז סיום טקס כדור הזהב האחרון נראה שהוא איבד ביטחון. חוסר הריכוז מול סוסיאדד עלה לו ביוקר, כאשר צ’אבי אלונסו בחר להוציא אותו כבר בדקה ה־70, בזמן שהמשחק היה פתוח לחלוטין. מישהו חשב לפני שנה שהברזילאי יוחלף כשהתוצאה שברירית במשחק קשה?

המאמן טען כי זה היה מהלך טקטי מתבקש: "הוא הקריב את עצמו וזה היה ניצחון של הקבוצה", אמר במסיבת העיתונאים לקראת משחק ליגת האלופות מול מארסיי. אלא שהמספרים סיפרו סיפור ברור: ניסיון בעיטה אחד בלבד שלא הלך למסגרת, אחוז דיוק נמוך במסירות, 12 איבודי כדור ושני כדורים בלבד שניצל בחזרה.

עדיין מושלמת: ריאל עם 1:2 ענק על סוסיאדד

יותר מכך, אלונסו דרש ממנו שוב ושוב מהקו לעבוד יותר בהגנה, אך הברזילאי התקשה לספק את הסחורה. בסופו של דבר, המאמן לא היסס להציב את פראן גארסיה לצידו של מגן נוסף באגף שמאל, צעד שהשאיר את ויניסיוס מתוסכל על הספסל. החילוף בדקה ה־68 למען חיזוק ההגנה היה סימן מובהק למעמדו החדש: השחקן שמעמדו היה בלתי מעורער תחת אנצ’לוטי כבר לא חסין.

ויניסיוס ירד לספסל עם פנים חמוצות, מבין היטב שהמשחק הזה היווה עבורו נסיגה משמעותית. הצעד הזה הגיע דווקא אחרי כמה ניצוצות, שערים מול אוססונה ומיורקה וניסיון להחזיר לעצמו ביטחון במהלך הפגרה. אלא שבמגרש של הבאסקים הוא שוב חזר לאותה תנודה שפוגעת בו בעקביות.

מי שמרוויח מהמצב הוא רודריגו. חברו הטוב הפך לאיום ממשי על עמדתו של ויניסיוס, במיוחד לאחר שלא שיחק דקה מול סוסיאדד, והוא צפוי לקבל הזדמנות בליגת האלופות. אלונסו הודה כי שוחח איתו, "כמו שאני מדבר עם כולם", אך ברור שהמאבק ביניהם על עמדת הכנף השמאלית רק מתחמם.

השינוי הגדול ביותר שהביא צ’אבי אלונסו לריאל מדריד נוגע בהיררכיה. אמבפה הוא השחקן היחיד שמחזיק במעמד חסין, וכל היתר נמדדים מחדש בכל משחק. תחת אנצ’לוטי, חילוף כמו הוצאת ויניסיוס עבור פראן גארסיה לא היה מתקבל על הדעת, אך כעת מדובר במציאות חדשה שכולם צריכים להתרגל אליה.

הברזילאי יודע שגם השנה הוא לא מועמד רציני לכדור הזהב, ובצל הנוכחות הדומיננטית של אמבפה יהיה לו קשה להחזיר לעצמו את התהילה שהייתה שייכת לו. עבורו, הספסול בסן סבסטיאן הוא לא רק פגיעה אישית, אלא איתות ברור לעתידו הקרוב.

ויניסיוס לא היה רגיל למצבים כאלה. העובדה שהמאמן העדיף להשאיר את אמבפה על המגרש, למרות סימני כאבים שהראה הצרפתי, ולהוציא אותו, מבהירה את התמונה. לפחות כרגע, סדר העדיפויות של ריאל מדריד ברור, והכוכב הברזילאי כבר לא נמצא בראשו.

ועדיין, ההיסטוריה הקרובה מלמדת שוויניסיוס מסוגל להגיב היטב אחרי נפילות. כך קרה מול אוססונה, כשנכנס מהספסל וכבש צמד. אלא שבמועדון ובמיוחד אצל המאמן החדש מצפים ממנו ליציבות ולא לניצוצות חד פעמיים.

עבור ריאל מדריד, השאלה הגדולה היא האם ויניסיוס יצליח להתאושש מהירידה ביכולת ולחזור להיות אותו שחקן קטלני שהיה עד לא מזמן. האמון שהוא מקבל מצ’אבי אלונסו כבר לא אוטומטי, והמשחק הקרוב בליגת האלופות עשוי להיות מבחן נוסף עבורו.

בינתיים, האותות ברורים: בריאל מדריד החדשה, ויניסיוס כבר לא בלתי ניתן להחלפה. אם ברצונו להחזיר את מקומו ככוכב המוביל לצד אמבפה, עליו להוכיח את עצמו בכל משחק מחדש.