93-163הפועל ב"ש1
71-93מכבי חיפה2
75-73הפועל ת"א3
61-82מכבי ת"א4
62-43הפועל חיפה5
41-32הפועל פ"ת6
43-43עירוני ק"ש7
44-43בית"ר ירושלים8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

יואב לימור: בן גביר בא להצית אש במקום להרגיע

העיתונאי שאוהד הפועל ת"א ב"שיחת היום": "תפקידו לדאוג לביטחון, עזבו שהוא עבריין מורשע. בית"ר? זה אירוע שלא היה במועדון 20 שנה". וגם: אלטמן

|
איתמר בן גביר ביציע (רדאד ג'בארה)
איתמר בן גביר ביציע (רדאד ג'בארה)

הפועל ת"א עלתה לליגת העל בעונה שעברה, ונדמה שהניצחון הדרמטי אמש (שני) 2:3 על בית"ר ירושלים סימל סופית את שובם של האדומים לליגה הבכירה. העיתונאי ואוהד הפועל ת”א, יואב לימור, דיבר על הקבוצה של אליניב ברדה בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות "ישראייר".

יש אופי להפועל ת"א?
"תגידו אתם. אני משוחד".

רצו לשלוח את אלטמן הביתה.
"כן, אבל בסוף הנקודות הזוהרות בקריירה שלו הן בהפועל. יש פה קלוז'ר גם לו וגם להפועל ולקהל. המבחן הכי טוב הוא הקהל. העובדה שהפועל מביאה 20 אלף צופים - זו תעודת הכבוד הכי גדולה שיש. הקהל מאמין בקבוצה והיא מחזירה לו. מעבר לזה, יש קבוצה, חבר'ה צעירים, אלקוקין היה יוצא מהכלל, סתיו טוריאל הוא סתיו טוריאל. קרייב הוא חתיכת גרזן, זה אירוע שלא היה בהפועל 20 שנה. זה משחק שיכול להגדיר עונה. עכשיו קבוצות יבואו ויסתכלו על בלומפילד איך יוצאים ממנו בשלום. היה כיף גדול, אבל בסוף זו תקופה קשוחה - צה"ל נכנס לעזה, יש חטופים אז יש רגעים של אושר ואנחנו דבקים בהם".

לא אהבתי שאיתמר בן גביר מגיע עם הילדים שלו לאצטדיון בתקופה כזו, זה מראה על ניתוק. יש משפחות שמחכים לילדים שלהם.
"אני מסתכל על זה באלמנט אחר. תפקידו לדאוג לביטחון. עזוב שהוא עבריין מורשע. הוא בא בכוונה למשחקים בשביל פרובוקציה - מול הפועל ת"א, מול סכנין. מה אתה בא ועושה שם אש? זה משחק שכל טעות ויש בלאגן שלם. במקום לשפר את הביטחון הלאומי, הוא פוגע בו. אלה משחקים שצריך להרגיע ולא להתסיס. אבל זה כמו לדבר לקיר. איתמר בן גביר הוא פגיעה בביטחון המדינה. האמת שהקהלים היו מעולים, היו אירועים, אבל הקהל מדהים, מגיע לאוהדים יותר מהאיש הזה".

איך אתה רואה את המשך העונה?
"יש קבוצה מאוד תחרותית. כרגע יש שלוש קבוצות שמעל לליגה: מכבי ת"א, ב"ש ומכבי חיפה. הפועל צריכה להסתכל עליהם ולגרום להם לפחד. אני מקווה שהפועל תמשיך כך, כמו שהיא משחקת היא צריכה להיות בפלייאוף העליון. להתמודד על אליפות? אני אוהד הפועל, אני קודם נאבק נגד הירידה. יש עוד משחקים קשים".

שחקני הפועל תל אביב בעננים (רדאד גשחקני הפועל תל אביב בעננים (רדאד ג'בארה)
