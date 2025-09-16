הצטרפו לשידור: קטש ואלון במסע"ת לסופרקאפ

לצערם של כל חובבי הספורט ובטח ובטח אוהדי מכבי תל אביב והפועל ירושלים, העונה האחרונה בליגת ווינר סל לא הוכרעה עם אלופה. במקום זאת, במנהלת דאגו לארגן משחק סופרקאפ בין הצהובים מתל אביב לאדומים שחורים מהבירה ב-21.9 ב-21:05. לקראת הגביע החדש, המאמנים עודד קטש ויונתן אלון מדברים בשעה זו במסיבת עיתונאים שמועברת בשידור חי כאן באתר ONE.

יו”ר מנהלת ליגת ווינר סל, ארי שטינברג: “אני רוצה לאחל מכאן הצלחה לכל חיילינו ולכל נשי ונשות הביטחון שעובדים יומם ולילה כדי שנוכל לחיות בביטחון. אני מייחל לחזרתם של כל החטופים. אלה באמת הדברים החשובים כרגע, ומה שאנחנו מתעסקים חשוב מאוד, אבל פחות מזה. אני גאה ונרגש להשיק את תואר הסופר קאפ, בשיתוף הסופר החברתי של ההסתדרות”.

ישיר: מסע"ת לקראת הסופרקאפ בכדורסל

“המשחק הזה יפגיש את מכבי ת”א והפועל ירושלים, שתיים מקבוצות הפאר של הכדורסל הישראלי, למפגש ראשון מאז משחק הגמר. בחרנו להנגיש את הכרטיסים במחירים הוגנים כדי לאפשר לכמה שיותר אנשים ומשפחות להגיע. עונת 2025/26 צפויה להיות עונה של כוכבים. גם העונה שעברה הייתה אמורה להיות עם פינאלה הכי טוב שיכולנו לחלום עליו, מאוד מקווה שהעונה הזאת תסתיים כמו שמגיע לנו עם כל ההשקעה של הקבוצות”.