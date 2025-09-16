יום שלישי, 16.09.2025 שעה 17:58
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

הצטרפו לשידור: קטש ואלון במסע"ת לסופרקאפ

אחרי שלא הייתה אלופה, מכבי ת"א והפועל ירושלים ישחקו במפעל החדש ולקראת המפגש ביניהן שני המאמנים התיישבו מול המיקרופונים. שידור חי כאן באתר

|
עודד קטש ויונתן אלון (חגי מיכאלי)
עודד קטש ויונתן אלון (חגי מיכאלי)

לצערם של כל חובבי הספורט ובטח ובטח אוהדי מכבי תל אביב והפועל ירושלים, העונה האחרונה בליגת ווינר סל לא הוכרעה עם אלופה. במקום זאת, במנהלת דאגו לארגן משחק סופרקאפ בין הצהובים מתל אביב לאדומים שחורים מהבירה ב-21.9 ב-21:05. לקראת הגביע החדש, המאמנים עודד קטש ויונתן אלון מדברים בשעה זו במסיבת עיתונאים שמועברת בשידור חי כאן באתר ONE.

יו”ר מנהלת ליגת ווינר סל, ארי שטינברג: “אני רוצה לאחל מכאן הצלחה לכל חיילינו ולכל נשי ונשות הביטחון שעובדים יומם ולילה כדי שנוכל לחיות בביטחון. אני מייחל לחזרתם של כל החטופים. אלה באמת הדברים החשובים כרגע, ומה שאנחנו מתעסקים חשוב מאוד, אבל פחות מזה. אני גאה ונרגש להשיק את תואר הסופר קאפ, בשיתוף הסופר החברתי של ההסתדרות”.

ישיר: מסע"ת לקראת הסופרקאפ בכדורסל

“המשחק הזה יפגיש את מכבי ת”א והפועל ירושלים, שתיים מקבוצות הפאר של הכדורסל הישראלי, למפגש ראשון מאז משחק הגמר. בחרנו להנגיש את הכרטיסים במחירים הוגנים כדי לאפשר לכמה שיותר אנשים ומשפחות להגיע. עונת 2025/26 צפויה להיות עונה של כוכבים. גם העונה שעברה הייתה אמורה להיות עם פינאלה הכי טוב שיכולנו לחלום עליו, מאוד מקווה שהעונה הזאת תסתיים כמו שמגיע לנו עם כל ההשקעה של הקבוצות”.

