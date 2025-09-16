יום שלישי, 16.09.2025 שעה 12:33
03-01הפועל טירת הכרמל1
 ליגה א צפון 
60-42מכבי אחי נצרת1
41-32הפועל עראבה2
42-32עירוני נשר3
41-22הפועל ב.א.גרבייה4
41-22מכבי נווה שאנן5
34-52מ.כ. צעירי טירה6
32-31צעירי טמרה7
30-11צעירי אום אל פאחם8
22-22הפועל כרמיאל9
20-02הפועל מגדל-העמק10
14-32בני מוסמוס11
12-12מכבי אתא ביאליק12
13-12מכבי נוג'ידאת13
16-32הפועל בית שאן14
03-12מ.ס. טירה15
03-12הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
61-62מ.כ. ירושלים1
43-82מכבי קרית גת2
41-42מ.כ. כפ"ס3
42-32הפועל הרצליה4
41-22בית"ר נורדיה ירושלים5
40-12הפועל אזור6
30-51מכבי קרית מלאכי7
35-32בית"ר יבנה8
35-32מ.ס. דימונה9
34-22מכבי עירוני אשדוד10
23-32מ.כ. ירמיהו חולון11
13-22מכבי יבנה12
03-12הפועל מרמורק13
04-02שמשון תל אביב14
07-12הפועל ניר רמה"ש15

אנשי ליגה א' נענשו בהרחקה משני משחקים

מאמן טירת הכרמל, חנא פרהוד, רשיד עדוי מהפועל אום אל פאחם וגם טרס שולקובסקי ממ.כ כפ"ס, קבוצותיהם ומכבי יבנה ספגו עונשים בביה"ד של ההתאחדות

|
האבוקה שהודלקה ביציע מ.כ. כפר סבא (יונתן גינזבורג)
האבוקה שהודלקה ביציע מ.כ. כפר סבא (יונתן גינזבורג)

דיון מהיר התקיים אתמול (שני) בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל, שבסיומו חולקו שורת עונשים למספר מועדונים, מאמנים, שחקנים ואנשי צוות בליגה א' צפון ודרום - בעקבות אירועים שהתרחשו במחזורי הפתיחה של העונה בליגה השלישית.

חנא פרהוד (הפועל טירת הכרמל)

המאמן חנא פרהוד נענש בהרחקה משני משחקים בפועל (כולל איסור להימצא בתחום המגרש) בגין העלבת שופט המשחק והתנהגות בלתי הולמת, זאת בעקבות אירועי המשחק מול מכבי אחי נצרת במסגרת המחזור השני בליגה א' צפון.

בדו"ח השופט נכתב: "בדקה ה-58 פרהוד התפרץ מהאזור הטכני לעבר עוזר השופט גואד עזאיזה, ביצע מחאות ותנועות ידיים, ולאחר שהורחק – צעק לעבר השופט הראשי 'חתיכת אפס'".

עוד באותו המשחק, דווח כי אוהד טירת הכרמל ירק לעבר עוזר השופט ואף קילל אותו באמירות גזעניות. הנהלת טירת הכרמל שיתפה פעולה עם צוות השיפוט, האירוע נרגע - ולא חזר על עצמו עד סיום המשחק.

טרס שולקובסקי (מ.כ כפר סבא) ולירן שפיר (מכבי עירוני אשדוד)

מאמן הכושר של כפר סבא, שולקובסקי והיועץ המנטלי של עירוני אשדוד, שפיר, הורחקו משני משחקים בפועל לאחר שהתעמתו פיזית אחד עם השני במהלך המשחק בין הקבוצות. שניהם הואשמו ב"התנהגות בלתי הולמת" והורחקו בכרטיס אדום ישיר בדקה ה-17.

שחקני מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)שחקני מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)

כמו כן, מ.כ כפר סבא נקנסה ב-500 ש"ח בשל הדלקת אבוקה ביציע אוהדיה. לפי דו"ח השופט, המחצית השנייה נפתחה באיחור עקב עלייה מאוחרת של אשדוד למגרש, והמשחק עצמו החל באיחור נוסף בגלל טקסים שלא תואמו מראש מצד שתי הקבוצות.

רשיד עדוי ומוחמד ג'בארין (הפועל אום אל פאחם)

השחקן עדוי ואיש הצוות, ג'בארין, הורחקו משני משחקים בפועל בעקבות תקרית במשחק מול מכבי אחי נצרת. עדוי הורחק בדקה ה-92 לאחר שכינה את השופט "בן ז**ה", בעוד ג'בארין קילל את צוות השיפוט בביטויים בוטים כמו "אפס, זבל, הרסת את המשחק" - והורחק באדום ישיר.

מעבר לכך, אום אל פאחם נקנסה ב-500 ש"ח בשל השלכת בקבוק במשחק נוסף מול עירוני נשר. לפי דו"ח השופט, בקבוק 'פיוז טי' נזרק מיציע אוהדי הקבוצה, חלף מעל שחקנים ונעצר סמוך אליו על כר הדשא.

מוחמד גמוחמד ג'בארין (חג'אג' רחאל)

יונתן פישמן (מכבי יבנה)

הקבוצה נקנסה ב-500 ש"ח בעקבות השלכת בקבוק לעבר שחקני בית"ר נורדיה ירושלים לאחר שער שכבשה הקבוצה הירושלמית. מאמן השוערים של יבנה, יונתן פישמן, הורחק משני משחקים בפועל בגין התנהגות בלתי הולמת והעלבת שופט המשחק. השופט ציין כי פישמן מחה באופן בוטה לאורך ההתמודדות, והורחק בהתאם.

