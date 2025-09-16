יום שלישי, 16.09.2025 שעה 12:32
טל"ח: מועד העברות בנוער לא עד מחר

ב-1 ביולי קרן סלם, מנהלת מחלקת הנוער מטעם ההתאחדות, העבירה לקבוצות ליגת העל והלאומית לנוער כי המועד ההעברות עד ל-17.9. בפועל: הוא עד 21.9

כדורגל אילוסטרציה (רויטרס)
קבוצות נוער, מליגת העל ומהליגה הלאומית, החלו לתהות האם מועד העברות הוא עד מחר (רביעי, 17/09), הרי שב-01/07 קרן סלם, מנהלת אגף מחלקת הנוער בהתאחדות לכדורגל, העבירה מסמך רשמי מטעם ההתאחדות ובו ציינה כי ב-17/09 – סיום מועד העברות בפתיחת העונה.

כלל קבוצות ליגת העל לנוער והליגה הלאומית לנוער, מצפון ועד לדרום, הסתמכו על המכתב הנ"ל, שעל פיו, כאמור, מועד סיום העברות בפתיחת העונה הנוכחית, 2025/26, הינו עד למחר, יום רביעי בשבוע, 17/09. הלחץ גבר בחלק מהקבוצות, אשר מחפשות להתחזק בעמדות אלה ואחרות.

בלא הודעה נוספת, רק מי שחד עין הבין כי על פי "פרסום רשמי מספר 629" (חוזר מיוחד למועדונים לקראת עונת המשחקים 2025/26), בהתאם לנספח ג'2, סיום מועד העברות לפתיחת העונה הינו בתאריך 21/09, כלומר עד יום ראשון הקרוב.

בהתכתבות אחת שהגיעה לידי ONE צוין "שוחחתי עם ההתאחדות, שאמרו לי 17/09 ליגות על ולאומית, 22/10 ארציות למחוזיות נוער". כאמור, עד ל-21/09 קבוצות אלה יכולות להעביר שחקנים וטעויות לעולם חוזרות, גם באגפי ההתאחדות לכדורגל.

המועדים הנכונים להעברות בליגות גברים:

נוער על, נוער לאומית: 21/09/2025. במחצית העונה, בין התאריכים 14/01/2026 ל-11/02/2026.

נערים א'-ג' – על: 01/10/2025. במחצית העונה, בין התאריכים 11/01/2026 ל-11/02/2026.

נוער ארצית, נוער מחוזית, נערים ג' ארצית ונערים ג' מחוזית: 22/10. במחצית העונה, בין התאריכים 11/01/2026 ל-18/02/2026.

ילדים א' עד טרום ילדים ג': 12/11. במחצית העונה, בין התאריכים 11/01/2026 ל-18/02/

