אכזבה באשדוד: עשינו את כל הטעויות האפשריות

אכזבה במועדון ספורט אשדוד. אחרי שפתחה את העונה עם ניצחון חוץ יקר על הפועל ירושלים ונעצרה נגד סכנין באצטדיון י"א, החבורה של חיים סילבס קיוותה להפתיע את מכבי חיפה בסמי עופר, אבל התפרקה כשהובסה 5:1 לירוקים. אשדוד תפגוש במוצאי שבת את הפועל תל אביב לעוד קרב קשוח, כשהמאמץ יהיה להימנע ממומנטום שלילי של שלושה הפסדים רצופים.

“לא הופענו אתמול, עשינו את כל הטעויות האפשריות", אמרו בעיר הנמל, “כשאתה מגיע לסמי עופר נגד מכבי חיפה, אסור להיות רכים ואסור לעשות טעויות. אם עשינו 3 פנדלים, זה אומר עד כמה לא היינו מספיק מרוכזים בפעולות האחרונות. גם הרכות במצבים נייחים זה משהו שאי אפשר להעביר אותו לסדר היום. יש פערי כוחות ברורים, אבל זה לא היה אמור להסתיים ככה".

באשדוד ידעו לפני המשחק שהם לקרחת קרב קשה, אבל האמינו שאם ייכנסו למשחק, יצליחו אולי לשחזר את הניצחון הגדול שהיה בעונה שעברה. האכזבה הייתה בעיקר מחוליית ההגנה שלא הייתה קיימת, כשטימוטי אוואני שחזר לראשונה להרכב רחוק מהיכולת שהזכיר בעבר ומאור ישירלמק התקשה לא פעם מול שחקני ההתקפה של חיפה.

חיים סילבס (עמרי שטיין)

אכזבה נרשמה גם מאדיר לוי, שביצע את הפנדל לפני הירידה למחצית והוחלף בפתיחת המחצית השנייה. “אם היינו יורדים במצב של תיקו להפסקה, יש סיכוי שהמשך המשחק היה נראה אחרת לגמרי", אמרו בקבוצה. למרות ההפסד, באשדוד מאמינים שההפסד אמש לא משקף ורואים בנקודות אור את היכולת של יוג’ין אנסה ואיליי טמם.

לקראת סגירת חלון ההעברות ביום ראשון, באשדוד מקווים מאוד לסגור את המשבצת של המגן השמאלי. האופציה העיקרית של אשדוד נשאר לי און מזרחי שצריך להגיע עם ראשי המועדון לסיכום כספי וגל מעתוק ממכבי פתח תקווה.