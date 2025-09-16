שינו זוארץ: אציג את הפנים היפות שלנו כחברה

הבוקר, נערך באולם ״לאגו״ בראשון לציון, כנס היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות, למען שוויון וחינוך למניעת גזענות בכדורגל ובמערכת החינוך בשיתוף משרד המשפטים. בין הנוכחים, ניתן היה למצוא את מנכ״ל משרד המשפטים, איתמר דוננפלד, דודי אמסלם, השר לשיתוף פעולה איזורי ושר במשרד המשפטים ועוה״ד ציקי שטרסברג-דיל, מנהלת היחידה הממשלתית לתיאום מאבק בגזענות.

מענף הכדורגל, נכחו יו״ר ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ ויו״ר מנהלת הליגה, ארז כלפון. בין השאר גם מאמן נבחרת הנוער, אופיר חיים, שחקן נבחרת ישראל לשעבר, מרוואן קבהא ואווקה אשטה, קפטן הפועל ירושלים, השתתפו בפאנל בנושא.

דודי אמסלם, השר לשיתוף פעולה אזורי ושר במשרד המשפטים: ״כשנכנסתי למשרד ואמרו לי שאחד הנושאים שאני צריך לטפל הוא הנושא הזה אז שמחתי. גזענות משקפת את כל הרוע בכל הנושאים: לכל אדם צריך להתייחס בכבוד ובוודאי בשוויוניות. בן אדם הופך להיות גזען בגלל תחושת התנשאות והוא מרשה לעצמו לבזות ולהשפיל את זה שנמוך ממנו. היהודים ספגו גזענות במשך 3000 שנה וכשהייתי ילד הייתי בטוח שזה לא יקרה פה. אני מנהל בזה מלחמת חורמה, צריכה להיות אכיפה, הגשת כתבי אישום וחקירות. בסוף זה גם בא מחינוך ואני שמח ששינו זוארץ וארז כלפון לקחו את המשימה, כי מגרש הכדורגל הוא המקום הכי נכון לחנך ולראות את האדם באשר הוא אדם. אתם לוקחים את זה כזכויות לשמיים ואנחנו לא רוצים שהילדים שלכם יעברו את זה. אני מתכוון לשבת עם משרד המשפטים והאוצר כדי שהיחידה הזאת תתרחב״.

דודי אמסלם (ראובן שוורץ)

שינו זוארץ, יו״ר ההתאחדות: ״שמעתי על התכתבות גזענית בקבוצת וואטסאפ מצומצמת של עובדי ההתאחדות בשנים הקודמות. לא אוותר על במה זאת כדי להתנצל, על טקסטים דוחים. אני כאן כדי לספר שהמאבק בגזענות הוא נגד מיעוט שמאיים להפוך לרוב. ההתאחדות היא מעל הכל מפעל חינוכי וברוב המוחלט של ימיה היא מוסד שמחנך לאהבת אדם, הכלה וקבלת האחר. בימים בהם מתנהל נגדנו דיון משמעתי בפיפ״א כנגד גזענות מצד ההתאחדות הפלסטינית הצבועה, אציג את הפנים היפות שלנו כחברה. יש לנו קפטן מוסלמי ראשון, לאחר מכן צ'רקסי ובסוף אתיופי. ממלא מקומי הוא ערבי וגם חדרי ההלבשה בנבחרות הם דוגמה לכור ההיתוך של הפסיפס הישראלי. תרשו לי לצעוק בקול: ביברס נאתכו, אלי דסה, בירם כיאל וספיר ברמן. כמי שנלחם במי שמנסה להדיח אותנו מאירופה, חובתנו להילחם בגזענות פה ואנחנו עושים את זה גם באמצעים המשפטיים בהתאחדות. הכנס המבורך הזה מתקיים בזמן פציעות: קצת מאוחר, אבל במועד שמספיק להפוך פיגור לניצחון. האפשרות להבקיע שער עצמי אינה קיימת״.

שינו זוארץ (ראובן שוורץ)

ארז כלפון, יו״ר מנהלת הליגות: ״הכדורגל הוא המקום בו נעלמות החומות. האוהד ביציע בוחן את המסירות והמחויבות של השחקן ולא את מוצאו. בעבר, הייתה קיימת הסטיגמה שהכדורגל בישראל נגוע בגזענות אבל המגמה התהפכה ואנחנו רואים את זה במחקרים. נותרו עוד מקרים בודדים וגם אותם נמגר. דווקא כשהכדורגל הישראלי מתקדם קדימה, החברה הישראלית כולה עדיין מתמודדת עם גזענות הולכת וגוברת. אני ושינו מאבקים בנושא לא פחות חשוב-האלימות. אנחנו מנסים לשכנע את משרד המשפטים לאשר את מצלמות זיהוי הפנים, גם כדי לתפוס את הגזענים. עדיין לא קיבלנו את אישור משרד המשפטים ואם הנושא הזה ייפתר כמו שקורה בכל אירופה, זה יעזור לנו להילחם באלימות״.

ארז כלפון (ראובן שוורץ)

בהמשך, נערך כמובן פאנל חינוך למניעת גזענות בספורט. אווקה אשטה, קפטן הפועל ירושלים, בן לעדה האתיופית, סיפר: ״כשהגענו לישראל, לא היה קל. היינו במרכז קליטה במבשרת ציון ואז עברנו לירושלים. הייתי חווה מקרי גזענות בביה״ס: הייתי מקבל כינויים ואמירות שלא כל כך ידעתי להתמודד איתם בתור ילד. ברגע שילדים אומרים לך מה זה הצבע הזה, אתה לא יודע איך להגיב. ההורים שלי עבדו כל היום וכשהייתי צריך מענה, הייתי פונה למורים שלא בהכרח ידעו איך לטפל בזה. רוב שחקני העדה האתיופית חוו את זה והמזל האישי שלי היה שפגשתי בליגת השכונות את הפועל ירושלים ושפטו אותי על סמך הביצועים בכדורגל״.

מרוואן קבהא: ״גדלתי בשלוחה של מכבי ת״א (ברקאי) ולמזלי הייתי מעורב וכבר מגיל צעיר חינכו אותנו לשיתופיות וידעתי אפילו מה זאת בר מצווה. כשמדברים על אהבה, כבוד ודו קיום, ישר מדברים על ספורט. לא הכל מושלם, בשנתיים האחרונות יש שינוי במדינה בעקבות המלחמה ויש הקצנה. כשיש אירועים כאלה. יש תחושה כאילו אנחנו הערבים צריכים להרגיש אשמה. אנחנו צריכים לדעת שכל דבר שאנחנו מוציאים מהפה, יכול להשפיע על דור העתיד. לצערי היו שחקנים כאן שיצאו נגד השחקנים הערבים ואמרו שאנחנו צריכים לגנות. אם היו אומרים שהגנה כאדם, הייתי הראשון שעושה את זה. אבל לגנות רק כי אנחנו ערבים? אני חווה ביום יום את המלחמה בפשיעה בחברה הערבית ולא ביקשתי מאף אחד לגנות. אז נוצר עליהום שהשחקנים הערבים לא מגנים, אבל אנחנו חיים ביחד וראינו שב-7.10 גם הערבים נהרגו״.

אופיר חיים: ״בתחילת דרכי כמאמן בנבחרת הנוער , חמזה שיבלי וענאן חלאילי באו לחדר ההלבשה ולא דיברו הרבה. הם באו להתאמן והלכו הביתה. אמרתי לשחקנים שלא תהיה מחנאות: אנחנו נבחרת אחת ומשפחה אחת וממצב שענאן לא דיבר, הוא פתאום הפך להיות דמות דומיננטית בחדר ההלבשה. צריך להתחיל בשיתופי פעולה מחברים בין המגזרים בבתי הספר ובכלל בחינוך״.

דודי אמסלם, ארז כלפון ושינו זוארץ (ראובן שוורץ)

הכנס למען השוויון (ראובן שוורץ)

