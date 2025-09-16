"ראש ממשלת ספרד תמך במפגינים בוואלטה"

איגוד האופניים העולמי נגד ראש ממשלת ספרד, פדרו סאנצ’ס, בעקבות האירועים החריגים והאלימים במירוץ הוואלטה אספניה, בו לקחה חלק קבוצת הרכיבה, ישראל פרמייר טק. במהלך המרוץ היו הפגנות פרו פלסטיניות מצד מפגינים מקומיים שפרצו למסלולים והצליחו לשבש חלק מהקטעים. לכן אתמול (שני) האיגוד העולמי פרסם הודעה חריגה וארוכה נגד המארגנים והממשלה.

מהאיגוד העולמי נמסר: “איגוד רוכבי האופניים הבינלאומי מביע את מורת רוחו ודאגה עמוקה מהאירועים שאפיינו את מהדורת 2025 של מרוץ האופניים וואלטה אספניה, ובמיוחד את העצירה הפתאומית של השלב האחרון במדריד, תוצאה ישירה של סדרה של אירועים הקשורים להפגנות פרו-פלסטיניות”.

בהודעה נכתב: “מאז שהמרוץ הגיע לאדמת ספרד, הוואלטה שובשה כמעט מדי יום על ידי פעולות מיליטנטיות: אנשים פרצו לפלוטון, זרקו שתן, סיכנו רוכבים וגרמו נזק פיזי, כאשר חלקם התרסקו, סבלו מפציעות ונאלצו לנטוש את המרוץ. לנוכח אירועים אלה, מארגני המרוץ הגיבו במהירות ובקור רוח, ונקטו באמצעי חירום כדי להבטיח את המשכיות האירוע. הם פעלו במקצועיות למופת, תוך כיבוד האוטונומיה והעצמאות של הספורט. המעשים החוזרים ונשנים שפגעו במספר משמעותי של שלבים מהווים הפרה חמורה של האמנה האולימפית ועקרונות היסוד של הספורט”.

המפגינים הפלסטינים בבילבאו (IMAGO)

באיגוד העולמי יצאו נגד הפוליטיזציה שבספורט: ״אנו מצטערים גם על כך שראש ממשלת ספרד וממשלתו תמכו בפעולות שעלולות להפריע לניהול תקין של תחרות ספורט, ובמקרים מסוימים הביעו את הערצתם למפגינים. עמדה זו סותרת את ערכי הספורט של אחדות, כבוד הדדי ושלום. היא גם מעמידה בספק את יכולתה של ספרד לארח אירועי ספורט בינלאומיים גדולים, תוך הבטחת קיומם בתנאים בטוחים ובהתאם לעקרונות האמנה האולימפית.

“ה-UCI (האיגוד הבינלאומי) מגנה בתוקף את ניצול הספורט למטרות פוליטיות באופן כללי, ובמיוחד מצד ממשלה. הספורט חייב להישאר אוטונומי כדי למלא את תפקידו ככלי לשלום. זה לא מקובל ולא יעיל שהספורט שלנו יוסט ממשימתו האוניברסלית. יתר על כן, ישנן פלטפורמות ייעודיות בהן מדינות יכולות לדון בחילוקי דעות ביניהן.

"לקראת הקונגרס השנתי שלנו בשבוע הבא, בו ישתתפו נציגי הפדרציות הלאומיות הפלסטיניות, הישראליות, הרוסיות והאוקראיניות, אנו מאשרים מחדש את קריאתנו המתמדת לדיאלוג ולשלום. הספורט חייב לאחד, לעולם לא לפלג”.

לבסוף, צוין: “אנו משבחים את עבודתם המופתית של רשויות אכיפת החוק הספרדיות בוואלטה, שפעלו במקצועיות בתנאים מתוחים ביותר. אנו מודים גם למארגני הוואלטה על מחויבותם וחוסנם לנוכח מצב חסר תקדים. אנו מברכים את הזוכה בדירוג הכללי של מרוץ האופניים וואלטה אספניה 2025. למרות הנסיבות, הוא הפגין כוח ועקביות יוצאי דופן לאורך כל האירוע”.